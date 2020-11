Emergenza Covid, il sindaco chiude 4 piazze e via Santa Maria

Piazza Di Vagno;

Piazza Sedile;

Largo Abazia;

Piazza Buonarroti;

Via Santa Maria e l'intera area antistante la Scuola Media Imbriani anche attraverso la concentrazione di veicoli in sosta.

la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

il rispetto di tutte le altre norme richiamate nel DPCM 03/11/2020».

Da domani sino al 3 dicembre non sarà possibile sostare in alcune piazze e zone della città a partire dalle 18.È quanto disposto da una ordinanza firmata dal sindaco Corrado De Benedittis pubblicata quest'oggi sull'albo pretorio del Comune di Corato.Una ordinanza che tiene conto del fatto che « i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dagli organi di polizia statali e locali operanti sul territorio di Corato, hanno evidenziato enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – movida – nelle ore serali e notturne».«A decorrere– con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, il divieto di stazionamento e di accesso per le persone,, nelle sotto indicate zone della città:E' comunque fatta salva:È quanto si legge nell'ordinanza.