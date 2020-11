Emergenza Covid, il sindaco fa appello a infermieri e oss

Lo ha detto nel corso della diretta sulla sua pagina facebook ieri, rimandando ad una comunicazione più completa, e lo ha ribadito quest'oggi sempre attraverso il social network: «Se ci sono infermieri e oss disponibili a lavorare con pazienti covid, mi contattino».Così il sindaco Corrato De Benedittis ha lanciato l'appello per il reperimento di personale sanitario, come oss e infermieri, disponibili a lavorare in prima linea data la delicata situazione emergenziale sviluppatasi in città in due strutture residenziali. «Sulla questione Rsa stiamo cercando di fare la nostra parte come Comune, se disponibili possiamo anche creare un elenco di riserva da utilizzare in funzione delle necessità che si potrebbero creare sul territorio».