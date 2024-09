Erica Mou ospite alle Vecchie Segherie Mastrototaro per presentare il suo secondo romanzo

Erica Mou, cantautrice biscegliese, torna in libreria con il suo secondo romanzo. Presenterà "Una cosa per la quale mi odierai" in anteprima, giovedì 12 settembre alle 19.30. A dialogare con l'autrice la libraia Viviana Peloso.Un libro intimo e personale, un racconto che Erica Mou fa della malattia di sua madre. Un racconto senza enfasi – lieve pure quando si fa amarissimo – che si appoggia sulle parole che la donna stessa, giorno dopo giorno, ha affidato al suo diario, per esorcizzare il dolore e la paura. In un dolente, tenero e perfino divertente scambio di voci, Erica ritroverà e riconoscerà Lucia, la sua Lusi, i pensieri che ha lasciato per lei, per suo padre Dino, e per suo fratello Mirto. Una collezione di ricordi che, come fiori, arricchiscono l'istantanea di una famiglia in jeans e maglietta nell'Italia agli albori del nuovo millennio. La promessa di non dimenticarsi.