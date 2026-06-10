Sacro cuore
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Religione

Una festa che rinnova il cuore della comunità

Il Triduo del Sacro Cuore segna il primo grande appuntamento pastorale guidato da don Paolo Spera

Corato - mercoledì 10 giugno 2026 12.54
La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù si prepara a vivere il Triduo e la Festa del Sacro Cuore 2026, un appuntamento che ogni anno richiama preghiera, tradizione e vita comunitaria.
Quest'edizione, però, porta con sé un significato speciale: è la prima grande celebrazione guidata dal nuovo parroco, don Paolo Spera, insediatosi lo scorso settembre e già divenuto presenza familiare e attenta per l'intero quartiere.
Il programma, ricco e articolato, si apre con il Triduo predicato da don Michele Castagnaro, vice parroco della Parrocchia Spirito Santo di Trani, e accompagna i fedeli attraverso momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche, adorazione e riti comunitari come l'ammissione dei nuovi membri del Gruppo di Preghiera e la vestizione dei ministranti.Il cuore pulsante della festa sarà, come sempre, la Solennità del Sacro Cuore, con la solenne celebrazione e la processione per le vie del quartiere, accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Città di Bari".
Un percorso che non è solo tradizione, ma un gesto di fede che attraversa le strade e raggiunge le case, portando un messaggio di vicinanza e speranza.
Per don Paolo Spera, questa festa rappresenta un momento simbolico:un primo abbraccio pubblico e comunitario, un'occasione per camminare insieme al suo popolo, ascoltarlo, guidarlo e condividere con esso la bellezza di una fede che si fa incontro.
Le serate di fraternità nel cortile dell'oratorio, con musica e momenti di comunità, completano un programma che unisce spiritualità e convivialità, preghiera e gioia, tradizione e rinnovamento.
Il Sacro Cuore torna così a essere luce, cammino e promessa, e quest'anno lo fa con una guida nuova, giovane e appassionata, pronta a custodire e far crescere la comunità che gli è stata affidata.
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  • parrocchia Sacro cuore di Gesù
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