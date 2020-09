Estate Coratina, la Pro Loco: «Bilancio positivo nonostante tutto»

Un'Estate coratina che la Pro Loco ha voluto fin da subito interpretare nel segno della ripresa culturale, del riscatto da un lockdown lungo e con risultati entusiasmanti, dimostrando come la Città sia capace di recepire le proposte di spessore con interesse."La forza di una Pro loco si misura anche nella capacità di reagire alle difficoltà e nella capacità di reinventarsi - commenta il Presidente Pro loco Gerardo Strippoli - In quest'ottica abbiamo lavorato per rimodulare le nostre iniziative e sicuramente il bilancio finale è più che positivo. In un momento difficile sotto l'aspetto sanitario, economico e organizzativo, siamo riusciti a portare al traguardo sia la 20^ edizione di Brisighella sotto le stelle che la 52^ edizione del Pendio, con delle soluzioni che si caratterizzano anche come segno di innovazione."La 20esima edizione "Brisighella sotto le stelle" è stata la prima grande rassegna culturale dell'Estate 2020 cittadina, con il suo mix di spettacolo, anche istruttivi e a misura di bambino, gusto, riscoperta del patrimonio rurale e cinema, ricordando i grandi capolavori musicali del M° Morricone, portando in scena la figura di Frida Kahlo e le musiche di Lucio Dalla sotto la luce argentea della luna sulla notte murgiana.La 52esima edizione de "Il Pendìo", ancora, ha visto un fortissimo incremento di giovani in visita tra le migliaia di persone che hanno avuto modo di scoprirla nel cuore del centro storico, in Piazza Abazia. Un'edizione voluta fortemente come segnale concreto di supporto all'Arte, a cui si è voluto aggiungere maggiore qualità e prestigio con le partnership con l'Associazione "Antonello da Messina" e con le riviste specializzate "About Art" e "Art Now". I risultati, anche a detta della Giuria, sono un'accresciuta qualità complessiva delle opere grazie ad un migliore percorso di selezione e maggiore considerazione nel mondo artistico di quella che è a tutti gli effetti la più longeva mostra-concorso d'arte contemporanea."Soddisfatti ma mai paghi! - chiosa Strippoli - Infatti siamo già in movimento per altro: a distanza di pochissimi giorni dalla conclusione del Pendio siamo già impegnati nel prospettare le prossime iniziative autunnali e natalizie, il nuovo calendario e dare maggiore spessore fuori dai soliti confini al Carnevale Coratino. Insomma, presto molte novità"