Falsi dialogatori Onda d'Urto, "Nessuna raccolta fondi autorizzata"

Dopo le diverse segnalazioni giunte dai cittadini di presunti volontari addetti alla raccolta fondi, in qualità di dialogatori per fundraising, l'Associazione Onda d'urto Corato comunica di non aver autorizzato nessuna raccolta fondi a sostegno delle proprie iniziative con il porta a porta e volantinaggio."L'Associazione è pronta a diffidare immediatamente, con eventuale denuncia, chi utilizza il nostro nome e il nostro materiale promozionale per raccogliere fondi in maniera fraudolenta.Le eventuali oblazioni volontarie vengono raccolte, come sempre, presso la nostra sede, in via Giuseppe Verdi n° 40, con rilascio di regolare ricevuta fiscale timbrata e firmata da parte nostra.Preghiamo tutti di prestare massima attenzione e di segnalare a noi e alle Autorità competenti eventuali spiacevoli incontri di gente che, in malafede, utilizzi il nostro nome ed il nostro materiale informativo per arrecare danno alla popolazione" - comunicano dal Direttivo.