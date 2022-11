In programma visite animate e laboratori per bambini



Le attività sono a cura dell'associazione culturale "Mamamma" specializzata nel progettare e condurre attività per bambini attraverso la metodologia della didattica dell'arte favorendo l'apprendimento creativo da parte dei partecipanti.



La prenotazione è obbligatoria, l'accesso gratuito. Per informazioni rivolgersi al numero 0805412420 dal martedì al sabato (9-19) e la domenica dalle 9 alle 13.

Un successo inaspettato. Il tutto esaurito registrato per gli appuntamenti già programmati nei mesi di novembre (6 e 20) e dicembre (8 e 18) ha costretto ben volentieri lo staff della Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto" di Bari ad allargare l'iniziativa "Famiglie al museo" con tre nuove date.Il percorso annuale di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con l'associazione culturale "Mamamma" si svolgerà anche sabato 10 dicembre (dalle 17) con "Un paesaggio emozionante", domenica 11 dicembre alle 10:30 con "I volti dell'arte" e sabato 17 dicembre alle 17 con "Il cappello dell'elfo artista".La programmazione dedicata ai bambini in pinacoteca è cone ha come obiettivo quello di familiarizzare con il museo, le sue sale e il suo patrimonio artistico incentivandone la frequentazione.