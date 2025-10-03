Felice Bove nuovo Presidente Fiesa Provinciale di Bari

Confesercenti Provinciale di Bari annuncia con soddisfazione l'elezione di Felice Bove a Presidente Fiesa Provinciale di Bari.Titolare della storica impresa "La Pizzicheria di Bove Felice", attiva dal 1982 e recentemente premiata come Attività Storica della Puglia, Bove rappresenta una figura simbolo del commercio di qualità e del radicamento al territorio.L'azienda, da oltre 40 anni punto di riferimento per la comunità, è stata inserita tra le realtà imprenditoriali di importanza storica, con un riconoscimento regionale che ne certifica il valore e la continuità.La sua nomina assume quindi un significato che va oltre l'incarico associativo, diventando un segnale di attenzione e riconoscimento per tutte le attività storiche che custodiscono e tramandano l'identità della Puglia, coniugando professionalità, tradizione e spirito di innovazione.Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha dichiarato: «La nomina di Felice Bove a presidente provinciale della Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell'Alimentazione (Fesa) della Confesercenti è il naturale e giusto riconoscimento rispetto a un percorso lavorativo che lo ha visto protagonista nella tutela della qualità dei prodotti, nella scoperta e salvaguardia delle eccellenze alimentari facendo della sua attività economica un presidio a servizio dei consumatori, in cui il territorio trova la sua migliore rappresentazione.A lui, gli auguri di buon lavoro miei e dell'intera Amministrazione Comunale di Corato.» La Presidente Provinciale di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, ha commentato: «Felice Bove rappresenta un esempio di imprenditore che ha saputo valorizzare la tradizione, proiettandola nel futuro.La sua elezione rafforza la presenza di Confesercenti sul territorio e conferma il ruolo delle attività storiche come patrimonio da tutelare e sostenere.» Confesercenti Provinciale di Bari rivolge a Felice Bove i migliori auguri di buon lavoro, certa che il suo impegno contribuirà a valorizzare e difendere il tessuto commerciale locale e le eccellenze che rendono unica la nostra regione.