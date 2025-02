La Corato Connect finalmente vede realizzarsi i suoi sogni

Presentazione ufficiale ieri sera in Sala Verde dell'associazione delle partite iva Coratine Corato Connect e delle partnership.Dal 2021 lavoriamo ad un processo di capacità organizzativa a livello commerciale e anche di capacità in quanto l'e-commerce è diventato imprescindibile dal commercio locale.Quindi finalmente oggi suggeriamo la fusione con Corato Hub, che è un partner eccellente per quello che sono le nostre esigenze e quello che ci occorre appunto per riportare il commercio locale ad uno stadio successivo e quindi riconnettere le persone ad un commercio che ormai è alla portata di tutti, quello dell'e-commerce proprio.Oggi si suggella la partnership con associazioni del territorio perché chiaramente è importante l'appoggio di tutti.Scegliere il chilometro zero, scegliere di sostenere le attività locali, soprattutto se le attività locali sono raggiungibili.La Proloco è importante perché la nostra piattaforma non parla soltanto di commercio, ma sarà suggellata anche sul turismo.