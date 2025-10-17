fruttivendolo
Abusivismo commerciale a Corato l'esasperazione dei fruttivendoli legali

«Noi paghiamo affitti e tasse, loro vendono per strada senza regole»: la concorrenza sleale dei venditori abusivi mette in ginocchio le attività regolari

Corato - venerdì 17 ottobre 2025
La piaga dell'abusivismo dei fruttivendoli per strada a Corato ha raggiunto un punto di non ritorno, esasperando i commercianti regolari che ogni giorno lottano per tenere aperte le proprie attività.
Negozianti e titolari di frutterie lamentano una situazione insostenibile di concorrenza sleale, dove le regole del mercato sembrano non valere per tutti.
Mentre i commercianti regolarmente registrati devono far fronte quotidianamente al peso di affitti, tasse locali, utenze e spese di gestione, i venditori abusivi, spesso posteggiati in punti strategici della città, operano in totale evasione.
«Noi apriamo la mattina sapendo di dover coprire costi fissi altissimi – dichiara un fruttivendolo storico della città – e poi vediamo chi vende a pochi metri da noi, senza pagare nulla, praticando prezzi che per noi sono impossibili da sostenere».
La frustrazione è palpabile e non riguarda solo il mancato incasso, ma soprattutto un profondo senso di ingiustizia.
L'abusivismo non solo danneggia l'economia locale e le casse comunali, ma crea anche un vuoto normativo e igienico-sanitario, ponendo interrogativi sulla provenienza e sulla conservazione della merce venduta.
I commercianti legali chiedono un intervento più incisivo e continuativo da parte delle autorità competenti, per ripristinare la legalità e garantire pari condizioni di mercato.
La sopravvivenza delle piccole e medie imprese di Corato, che rappresentano un tessuto vitale per la città, è appesa anche alla risoluzione di questo annoso problema.
L'appello è chiaro: porre fine all'abusivismo che, ignorando ogni onere e dovere, sta mettendo in ginocchio chi rispetta le leggi.
  • Commercio
  • Confcommercio Corato
