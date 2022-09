La Regione ha diffuso l'avviso straordinario per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'anno scolastico 2022-2023, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nei Comuni pugliesi, appartenenti a nuclei familiari il cui Isee non è superiore a €10.632,94.Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica, attraverso la procedura on line attiva sul portale. La procedura sarà attiva fino alle ore 12 del 30 settembre. Oltre tale termine, il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze. Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'help desk attraverso i seguenti canali: numero di telefono 0808807404 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 18); mail assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it Successivamente alla presentazione telematica della richiesta, l'erogazione del beneficio avverrà sotto forma di buono libro digitale, che sarà rilasciato sulla base delle informazioni fornite in sede di compilazione del form (autocertificazione). Il bonus potrà essere speso solo in un'unica cartolibreria convenzionata e dovrà essere usato solo per l'acquisto dei libri di testo, sussidi didattici o dizionari adottati dalla scuola, in base al proprio orientamento scolastico. Non è ammesso in alcun modo l'acquisto di materiale di cancelleria e zaini. Per le dichiarazioni che non risulteranno conformi ai controlli successivi all'erogazione, sarà attivata una procedura di recupero somme.