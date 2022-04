Fortissima scossa di terremoto avvertita in tutta la Puglia

Epicentro in Bosnia, magnitudo Richter elevatissima. Numerose le segnalazioni sui social

Una scossa di terremoto è stata avvertita in modo molto distinto in tutta la Puglia intorno alle ore 23:09 di venerdì 22 aprile.Secondo le informazioni finora raccolte, il sisma avrebbe magnitudo 5.7 della scala Richter con epicentro a 4 km dalla località di Berkovići, nella Bosnia-Erzegovina, e avrebbe coinvolto anche Croazia, Italia, Montenegro, Serbia e Albania. La propagazione sarebbe partita alle 23:07.Non si hanno notizie, per il momento, di eventuali danni a cose o persone.