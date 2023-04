Forum dei Giovani, assemblea convocata per il 21 aprile

Prima convocazione fissata per le 19:00, seconda per le ore 20:00

Si avvisano i componenti del Forum Giovani di Corato che con la presente è convocata la suddetta Assemblea per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 19,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 20,00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, Piazza Marconi 12, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:1. Approvazione verbale n. 2 del 27/03 c.a.;2. Nomina nuovo membro esecutivo (Reg. F.G. Art. 7 lettera b) della fascia I (anni 15-19);3. Comunicazione di aggiornamento sul tema delle credenziali social e mail;4. Modifica del Regolamento Forum Giovani approvato con delibera C.C. n. 18 del 21.04.2015;5. Raccolta proposte dell'assemblea;6. Raccolta proposte ed eventuale resoconto sui lavori da parte delle Commissioni: Cultura, Lavoro, Sport, Sociale, Ambiente;7. Varie ed Eventuali.Si potrà assistere liberamente all'assise, senza diritto di intervento.