La voce delle emozioni durante il lockdown a Corato

Oggi pomeriggio, alle 18.30, un nuovo appuntamento con "BuonCampo incontra".In questo lockdown abbiamo ascoltato persone spesso chiuse, non solo in casa, ma nella solitudine dei pensieri.Abbiamo deciso di trattare questo tema nel settimo appuntamento di BuonCampo in cui incontreremo i referenti del progetto CO.Immunity 2.0. e di come il territorio coratino ha risposto alla "chiamata alle arti". Il progetto ha permesso di dare voce alle emozioni di molti e, nonostante il distanziamento sociale, questo ha reso possibile la rete tra persone, sensazioni, espressioni d'arte e associazioni.Durante la diretta interverranno Sofia Leuzzi, responsabile area catalogazione e archivio e Maria Bucci coordinatrice e supporto organizzativo del progetto.Parleremo di come è nata l'iniziativa e di come si è evoluta negli ultimi tempi, del coinvolgimento delle scuole e degli obiettivi futuri.Un impegno nel campo della promozione dell'arte pubblica e della cultura della pace.Ciascuna associazione coinvolta nel progetto potrà partecipare alla diretta attraverso commenti per raccontarci la loro esperienza.