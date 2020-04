Funerali all'aperto e mercato del sabato per soli alimentari: Corato si prepara alla fase 2

Nella giornata di oggi si è riunito nella sala consiliare del Comune di Corato il Centro Operativo Comunale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID–19, con all'ordine del giorno la verifica degli interventi già attuati e la programmazione di quelli necessari ai fini dell'attuazione del DPCM del 26.04.2020, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal prossimo 4 maggio.Preliminarmente si è preso atto che dal punto di vista sanitario il bollettino epidemiologico non ha registrato novità rispetto a quello già diffuso nei precedenti comunicati stampa.E' stato deciso che a partire dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020,, con divieto di utilizzo dell'area giochi bambini che sarà transennata e segnalata con appositi cartelli. Resta fermo in ogni caso che per la fruizione degli spazi verdi dovrà essere osservata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dovrà essere evitata ogni forma di assembramento.Al fine di consentire lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, si è convenuto che le stesse dovranno essere effettuate preferibilmente all'aperto, a condizione che siano indossate mascherine protettive e siano rispettate rigorosamente le misure di distanziamento sociale, come prescritto dall'art.1 lettera i) del DPCM del 26 aprile 2020;, i commercianti assegnatari dei posteggi per la vendita dei soli generi alimentari potranno operare all'interno dei rispettivi stalli ubicati in Via Santa Maria, intersezione Via San Silvestro. L'area interessata sarà circoscritta e transennata e gli accessi della clientela saranno contingentati. A tal fine sarà notificato agli esercenti un disciplinare che regolerà le condizioni di esercizio, in osservanza dell'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020Per i venditori ambulanti in forma itinerante di generi alimentari (titolari di licenza/SCIA ex tipo B), saranno individuate delle aree per la sosta prolungata, ove poter esercitare l'attività di vendita. Sulle predette aree sarà consentita l'attività di vendita ai soli titolari residenti, previa accettazione e sottoscrizione di specifico disciplinare che regolerà le condizioni di esercizio, in osservanza dell'allegato 5 del DPCM del 26.04.2020.Continua altresì l'erogazione gratuita di generi alimentari, come previsto dal progetto #AIUTACIADAIUTARE in sinergia con la CARITAS e l'A.I.C. ( Associazione Imprenditori Coratini ).A partire dal 04.05.2020 il servizio #IORESTOACASA , inerente la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità, continuerà ad essere garantita, dal lunedì al venerdì, nella sola fascia oraria dalla ore 9.00 alle ore 12.00, mediante prenotazione al numero telefonico: 366 7830016. Anche in previsione del prossimo Weekend dell'1 - 2 e 3 maggio, rimangono confermate le limitazioni riguardanti gli spostamenti all'interno del territorio comunale e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case.A margine della seduta del C.O.C. l'amministratore unico della ditta "F.A.S. S.p.a." , Rag. Franco Squeo, ha donato al Servizio Protezione Civile comunale 800 mascherine del tipo FFP2 .