Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote
Intervento della Metronotte in piazza Battisti: il bandito aveva già sfondato la vetrina di ingresso dell’attività, guadagnandone l’ingresso
Corato - martedì 19 agosto 2025 9.48
Nottate di scorribande a nord di Bari dove ad agire è stato forse lo stesso gruppo di malviventi. Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi: questi i centri dove sono passati i ladri, fuggendo in tutti i casi a mani vuote grazie al rapido arrivo della Metronotte, ma con danni di molto superiori visto che ovunque hanno forzato gli ingressi.
Risale alla notte fra il 10 e l'11 agosto l'episodio avvenuto a Corato, presso un'attività commerciale di piazza Cesare Battisti, pieno centro della città, sventato da una pattuglia della Metronotte. «Un bandito, durante la notte - si legge sulla pagina ufficiale dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia - aveva sfondato la vetrina di ingresso dell'attività commerciale, guadagnandone l'ingresso. Il tempestivo intervento delle nostre pattuglie ha messo in fuga il malintenzionato a mani vuote».
Scattato l'allarme al 112, il nuovo numero unico di emergenza, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, a cui adesso sono affidate le indagini di rito. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Pochi giorni dopo un episodio fotocopia è avvenuto nella vicina Ruvo, dove «almeno un malvivente, col volto coperto, era intento ad armeggiare vicino alla porta di ingresso» di un parrucchiere ubicato lungo via Passari.
Anche in questo episodio «i movimenti sospetti non sono passati inosservati ad una nostra guardia particolare giurata che, pur se fuori dal servizio, ha allertato immediatamente i Carabinieri e le nostre pattuglie». Il malvivente, a questo punto, accortosi di essere stato scoperto, si è dato alla fuga, fuggendo nei paraggi.
