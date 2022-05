L'appuntamento da non perdere è fissato per sabato 14 maggio, dalle ore 18:30, nello spazio eventi della Sonicart B-Side in Corso Mazzini, 8 a Corato.La scrittriceporterà in città il suo personaggio più noto, ovvero Lolita Lobosco, che nella fortunata serie televisiva ha il volto della splendida Luisa Ranieri.Nel corso della serata sarà presentato al pubblico il nuovo romanzo della commissaria più famosa d'Italia, intitolato "Terrarossa" ed edito da Marsilio. L'accesso all'evento è libero.