Genio oltre il limite: i ragazzi del Liceo Artistico protagonisti alla serata Rotary

Si è svolto martedì sera, presso la sede del Rotary Club Corato, l'incontro dal titolo "Difetti visivi e grandi artisti: dal mondo dell'Arte a quello del Cinema".L'evento, promosso dal Club con il contributo del dott. Marco Sabino Loiodice, ha offerto al pubblico una riflessione profonda e originale sul rapporto tra percezione visiva e creatività artistica.Il dott. Loiodice ha illustrato come, nel corso della storia, numerosi artisti abbiano trasformato le proprie limitazioni visive in strumenti espressivi rivoluzionari, capaci di ridefinire i canoni estetici delle loro epoche. Un viaggio affascinante tra pittura, scultura e cinema, che ha mostrato come il "difetto" possa diventare linguaggio.A rendere la serata ancora più significativa è stata la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Corato direttore dal dirigente scolastico Savino Gallo e guidati dal prof. Colangelo .I ragazzi hanno seguito con attenzione l'intervento, contribuendo con osservazioni e domande che hanno arricchito il dibattito.La loro presenza ha testimoniato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni in momenti di confronto culturale, dove l'arte diventa ponte tra esperienza personale e visione universale.Il prof. Colangelo ha commentato: "È fondamentale che i nostri studenti si confrontino con esperienze che vadano oltre l'aula.Questa serata ha mostrato loro come l'arte possa nascere anche da una fragilità, trasformandosi in forza espressiva.È stato un momento di crescita, non solo culturale ma anche umana."L'incontro si è concluso con un sentito applauso e con l'auspicio che simili iniziative possano continuare a stimolare curiosità, consapevolezza e passione nei giovani artisti di domani.