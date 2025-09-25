Scuola e Lavoro
Genio oltre il limite: i ragazzi del Liceo Artistico protagonisti alla serata Rotary
Coordinati dal prof. Colangelo, gli studenti hanno partecipato all’incontro “Difetti visivi e grandi artisti”, promosso dal Rotary Club con il contributo del dott. Marco Sabino Loiodice
Corato - giovedì 25 settembre 2025 6.30
Si è svolto martedì sera, presso la sede del Rotary Club Corato, l'incontro dal titolo "Difetti visivi e grandi artisti: dal mondo dell'Arte a quello del Cinema".
L'evento, promosso dal Club con il contributo del dott. Marco Sabino Loiodice, ha offerto al pubblico una riflessione profonda e originale sul rapporto tra percezione visiva e creatività artistica.
Il dott. Loiodice ha illustrato come, nel corso della storia, numerosi artisti abbiano trasformato le proprie limitazioni visive in strumenti espressivi rivoluzionari, capaci di ridefinire i canoni estetici delle loro epoche. Un viaggio affascinante tra pittura, scultura e cinema, che ha mostrato come il "difetto" possa diventare linguaggio.
A rendere la serata ancora più significativa è stata la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Corato direttore dal dirigente scolastico Savino Gallo e guidati dal prof. Colangelo .
I ragazzi hanno seguito con attenzione l'intervento, contribuendo con osservazioni e domande che hanno arricchito il dibattito.
La loro presenza ha testimoniato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni in momenti di confronto culturale, dove l'arte diventa ponte tra esperienza personale e visione universale.
Il prof. Colangelo ha commentato: "È fondamentale che i nostri studenti si confrontino con esperienze che vadano oltre l'aula.
Questa serata ha mostrato loro come l'arte possa nascere anche da una fragilità, trasformandosi in forza espressiva.
È stato un momento di crescita, non solo culturale ma anche umana."
L'incontro si è concluso con un sentito applauso e con l'auspicio che simili iniziative possano continuare a stimolare curiosità, consapevolezza e passione nei giovani artisti di domani.
