Giornata della prevenzione, Onda d'Urto Corato raccoglie prenotazioni

In occasione della Giornata della prevenzione l'associazione Onda d'urto di Corato ha organizzato un weekend di screening gratuiti.Pertanto questo fine settimana (19 e 20 febbraio) la sede dell'associazione, in via Giuseppe Verdi n 40, sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, per accogliere i cittadini che vorranno prenotare un elettrocardiogramma per le date 26 e 27 febbraio.