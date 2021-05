Giornata Diocesana del Malato, Santa Messa presieduta da Mons. D'Ascenzo

L'Arcivescovo Mons. Leonardo, Don Pasquale Quercia, direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della salute, e la relativa equipe, in occasione della Giornata Diocesana del Malato, invitano alla partecipazione, unicamente tramite i media, alla Santa Messa che si terrà a Bisceglie sabato 29 maggio, nella Chiesa di S. Giuseppe, Universo Salute - Opera Don Uva, alle 16.30.La Santa Messa sarà trasmessa in diretta televisiva su Easy Tv canale 190 (e relativi facebook, youtube, app).Si prega di favorire la partecipazione degli operatori pastorali e soprattutto dei malati e degli anziani attraverso lo strumento televisivo per motivi di sicurezza anticovid.