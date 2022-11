Giornata mondiale dei poveri, le iniziative nel territorio dell'Arcidiocesi

Domenica 13 novembre 2022, a Corato, nella parrocchia San Francesco, all'insegna del seguente passo "Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9)", sarà celebrata a livello diocesano la VI Giornata Mondiale dei Poveri.La manifestazione coratina si aprirà con il raduno alle 9, mentre alle 9:30 si terrà l'inaugurazione della sede della Caritas cittadina realizzata con i fondi dell'8 per mile alla Chiesa Cattolica. Alle 10 sua Eccellenzaaprirà il dibattito, con la partecipazione di(«La povertà nella realtà giovanile»), del Sindaco di Corato(«La povertà sociale»), del presidente Epass onlus Bisceglie, di Angelo Guariello e del dottor Sabino Chincoli (sul tema «La povertà della salute»).Dalle 10 a mezzogiorno, in occasione della manifestazione sarà possibile effettuare gratuitamente alcuni esami medici: visita urologica per la prevenzione del carcinoma prostatico con eventuale ecografia apparato urinario; consulenza pneumologica; elettrocardiogramma con cardiologo; ecografia della tiroide con il dottor Andrea dell'Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio "Il buon Samaritano" di Bisceglie. L'Arcivescovo D'Ascenzo presiederà una celebrazione eucaristica alle ore 12.«La giornata sarà declinata all'insegna della seguente citazione "Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (2Cor8,9)» ha commentato diacono, Delegato episcopale per la Caritas. «Con queste parole l'apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei poveri torna anche quest'anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente. Tra queste, si impone sempre più, la povertà sanitaria. Molte persone e famiglie, per il generale peggioramento della propria condizione economica, non possono permettersi alcune visite mediche specialistiche.Drammaticamente si dibattono tra il pagare le bollette e il curarsi. Si tratta di una povertà molto diffusa anche tra gli anziani. Per questoda anni offrono gratuitamente alcune visite specialistiche e consulenze mediche. Ne avremo un esempio proprio domenica 13 novembre con alcune prestazioni che gratuitamente saranno offerte a quanti si presenteranno presso la nuova sede della Caritas diocesana a Corato».In vista dell'evento in tutte le parrocchie dell'Arcidiocesi sono previste varie iniziative. Ne sono segnalate alcune in particolare, anche già svolte.5 novembre - Raccolta viveri nei supermercati della zona parrocchiale e diffusione di un volantino di sensibilizzazione alla carità per chi dona.13 novembre - Sensibilizzazione della comunità a tutte le messe festive con la lettura di un comunicato del centro Caritas e la diffusione del messaggio del Papa per la Giornata 2022.16 novembre - Festa di San Giuseppe Moscati medico dei poveri, serata di comunità e di festa con gli assistiti nel cortile parrocchiale.13 novembre - Raccolta alimenti nel quartiere, a cura dei bambini e ragazzi. A cura della Caritas parrocchiale e dell'Anteas di Trani sarà offerto e consegnato un pranzo completo a circa 20 famiglie indigenti, per un totale di 70 persone.13 novembre - Allestimento di alcune vivande e di dolci accompagnati con bibite e del the per le famiglie, presso l'auditorium, in compagnia dei partecipanti e dei nostri presbiteri. Ascolto reciproco, successivamente celebrazione eucaristica.13 novembre - Nella parrocchia è stata organizzata una lotteria, con il ricavato sarà organizzato un pomeriggio di animazione e giochi con i bambini delle famiglie bisognose, a cui sarà donato un pacco regalo.13 novembre - I sacerdoti saranno impegnati nell'opera di sensibilizzazione, al fine di raccogliere fondi da mettere a disposizione delle famiglie bisognose.12 novembre - Open day in Caritas, strutture aperte alla cittadinanza e alle scuole per visite guidate (su prenotazione) dalle 9 alle 18 si visiteranno il dormitorio, Casa Betania per l'accoglienza dei padri separati, la mensa "il Cenacolo" in via Cialdini con i racconti del quotidiano.12 novembre - "Il Sole di San Martino": i furgoni Caritas saranno presenti dalle 18 sul sagrato del Santo Sepolcro a Barletta, per la consueta raccolta di coperte e indumenti pesanti, ospiti di don Mauro Dibenedetto.13 novembre - Pranzo con i poveri a cura dei volontari alla mensa Caritas "il Cenacolo" di via Cialdini, 62.26 novembre - Gran colletta alimentare "Riempi il nostro carrello, alimenta la solidarietà" presso i punti vendita Dok di Barletta.12 novembre - Open day con visita dei luoghi della solidarietà: Laboratorio sartoriale, Casa Barbiana e ambulatorio medico.15 novembre - Ore 16, formazione e studio messaggio del papa "Gesù Cristo si è fatto povero per voi".16 novembre - Convegno "Emergenza abitativa - 2 anni di attività di Casa Barbiana", progetto realizzato con i fondi 8 per mille della Chiesa Cattolica12 novembre - Open Day con visite alla struttura della Caritas cittadina11 novembre - Ore 18.00, celebrazione Eucaristica e catechesi "Gesù si è fatto povero per voi" presieduta da Monsignor Giuseppe Pavone con la partecipazione della famiglia Caritas (poveri, volontari e benefattori). Alle ore 19 momento di convivialità e di scambio di esperienze, cena fredda.12 novembre - Open Day con visite alla struttura Caritas cittadina13 novembre - Ore10: 30, celebrazione eucaristica e catechesi "Gesù si è fatto povero per voi" con la partecipazione della famiglia Caritas (poveri, volontari e benefattori). Alle ore 12:30, somministrazione pranzo d'asporto.