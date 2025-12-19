Attualità
“Natale per tutti”: al via a Corato la campagna di raccolta giocattoli
Una iniziativa della Croce Rossa Italiana - Comitato di Molfetta
Corato - venerdì 19 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Si avvicinano le feste Natalizie: i bambini sono i protagonisti d'eccellenza di questa festività. La Croce Rossa Italiana è da tempo impegnata in attività in favore delle persone più vulnerabili e bisognose, ecco perché, anche quest'anno, prende avvio il progetto "Natale per Tutti" che si prefigge i seguenti obiettivi:
Presso i punti di raccolta indicati, a cui va il ringraziamento dal più profondo del nostro cuore, sino al 20/12, sarà presente una cesta per la raccolta del materiale donato sia nuovo che usato in ottime condizioni come giocattoli, libri, puzzle, accessori vari. Precisiamo che non raccogliamo giochi di piccole dimensioni, giochi incompleti, pistole o armi giocattolo, peluche e oggetti per la casa. Tutto il materiale raccolto verrà consegnato solo dopo l'opportuna igienizzazione.
Il sorriso di un bambino, la gioia che tale gesto può generare, sono le ragioni che spingono le attività commerciali, gli istituti scolastici ad aderire al progetto, e che speriamo possano spingere tutta la cittadinanza a contribuire nelle proprie possibilità all'iniziativa.
- contrastare la povertà educativa, offrendo pari opportunità ai minori,
- promuovere l'inclusione sociale favorendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini, richiamando la responsabilità civile di tutti;
- promuovere un'economia circolare dando nuova vita, a tutti i giocattoli e libri che, con il passare del tempo, si accumulano nelle case senza essere utilizzati.
- Istituto comprensivo Imbriani-PIccarreta
- Istituto comprensivo Cifarelli-Santarella-Cesare Battisti
- Istituto comprensivo Fornelli -Giovanni XXIII
- L'allegra cartolaia
- Rosa Olivieri Cartolibreria
- Città incanta Cartolibreria
- Punto Ufficio
- Megastore per l'infanzia cosmesan
- Centro Aperto Diamoci una Mano
- Proloco
