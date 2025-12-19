“Natale per tutti”: al via a Corato la campagna di raccolta giocattoli

contrastare la povertà educativa, offrendo pari opportunità ai minori,

promuovere l'inclusione sociale favorendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini, richiamando la responsabilità civile di tutti;

promuovere un'economia circolare dando nuova vita, a tutti i giocattoli e libri che, con il passare del tempo, si accumulano nelle case senza essere utilizzati.

Istituto comprensivo Imbriani-PIccarreta

Istituto comprensivo Cifarelli-Santarella-Cesare Battisti

Istituto comprensivo Fornelli -Giovanni XXIII

L'allegra cartolaia

Rosa Olivieri Cartolibreria

Città incanta Cartolibreria

Punto Ufficio

Megastore per l'infanzia cosmesan

L'allegra cartolaia

Centro Aperto Diamoci una Mano

Proloco

Si avvicinano le feste Natalizie: i bambini sono i protagonisti d'eccellenza di questa festività. La Croce Rossa Italiana è da tempo impegnata in attività in favore delle persone più vulnerabili e bisognose, ecco perché, anche quest'anno, prende avvio il progetto "Natale per Tutti" che si prefigge i seguenti obiettivi:Grazie al patrocino del Comune di Corato, all'Assessore alla Città Solidale e alle politiche sociali Felice Addario ha creduto da subito nell'iniziativa, alla preziosa collaborazione di importanti realtà sociali di Corato quali la Caritas diocesana, Insieme per la vita, AGESCI, Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Harambè, Avis e agli istituti scolastici e alle attività commerciali che con entusiasmo hanno aderito all'iniziativa, sarà possibile soddisfare le richieste dei minori meno fortunati di Corato.Punti di raccolta dei giochi:Presso i punti di raccolta indicati, a cui va il ringraziamento dal più profondo del nostro cuore, sino al 20/12, sarà presente una cesta per la raccolta del materiale donato sia nuovo che usato in ottime condizioni come giocattoli, libri, puzzle, accessori vari. Precisiamo che non raccogliamo giochi di piccole dimensioni, giochi incompleti, pistole o armi giocattolo, peluche e oggetti per la casa. Tutto il materiale raccolto verrà consegnato solo dopo l'opportuna igienizzazione.Il sorriso di un bambino, la gioia che tale gesto può generare, sono le ragioni che spingono le attività commerciali, gli istituti scolastici ad aderire al progetto, e che speriamo possano spingere tutta la cittadinanza a contribuire nelle proprie possibilità all'iniziativa.