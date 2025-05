Misuriamoci la salute screening gratuiti e prevenzione cardiovascolare con la croce rossa

L'appuntamento è per domenica 25 maggio in Piazza Marconi, per un check-up completo e consigli contro il caldo estivo

Torna l'atteso appuntamento con la salute a Corato: domenica 25 maggio 2025, dalle ore 9 alle ore 12, Piazza Marconi n°12 sarà il cuore di "MisuriAMOci la Salute".L'iniziativa, organizzata come di consueto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Molfetta, mira a promuovere e tutelare l'educazione alla salute dei cittadini.L'evento offrirà alla cittadinanza l'opportunità di sottoporsi a screening gratuiti per i principali fattori di rischio cardio-circolatorio e di sindrome metabolica. Sarà possibile misurare glicemia, pressione arteriosa, saturazione e indice di massa corporea.Al termine dei controlli, i volontari della Croce Rossa consegneranno ai partecipanti una "carta del rischio", uno strumento utile per registrare i propri parametri e monitorare il rischio di malattie cardiovascolari nel tempo."MisuriAMOci la Salute" sarà anche l'occasione per dare il via alla campagna "Cresce il caldo, cresce la prevenzione".Con l'avvicinarsi della stagione estiva, infatti, verranno forniti consigli e suggerimenti pratici su come affrontare al meglio le alte temperature e prevenire le patologie legate alle ondate di calore, sempre più frequenti.La Croce Rossa Italiana – Comitato di Molfetta invita tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa importante iniziativa dedicata al benessere e alla prevenzione.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione via email all'indirizzo molfetta@cri.it o telefonicamente al numero 334 148 5770.