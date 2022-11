Giovanni Capurso relatore dell'incontro "Costruire la pace"

Venerdì 18 novembre, nella sala della comunità della chiesa di Sant'Antonio a Barletta, è in programma dalle 17 alle 20 un incontro formativo per i giornalisti - ma aperto al pubblico - sul tema "Costruire la pace: un viaggio nel pensiero e nella cultura contemporanea", promosso dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti di Puglia, che riconoscerà per l'occasione 3 punti di credito. L'appuntamento è organizzato anche da "In Comunione" e dall'ufficio diocesano comunicazioni sociali.Relatori il biscegliese(presidente Pro Civitate Christiana), la barlettana(giornalista e docente di filosofia) e il coratino(scrittore e docente di filosofia).