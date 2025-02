Giuseppe Cannarozzo, Zero Rischi: a Bari un convegno nazionale sulla sicurezza elettrica

Link per iscriversi: https://clicqui.net/2Nmk7

Venerdì 21 febbraio a Bari l'Hotel Parco dei Principi farà da cornice a un evento di primaria importanza per la sicurezza elettrica negli ambienti civili e di lavoro: il convegno "Zero rischi, massima sicurezza: la scelta intelligente".Organizzato da Confartigianato Imprese Bari-BAT Brindisi con il supporto di enti istituzionali di prestigio come, INAIL, ASL-SPESAL, Politecnico di Bari, Fiera del Levante, Camera di Commercio di Bari, Accredia, AEM ecc. ecc. l'appuntamento rappresenta un'occasione unica di confronto fra esperti del settore, istituzioni e professionisti.Si annuncia ricco di eventi il programma, che avrà l'obiettivo di sensibilizzare e offrire aggiornamenti sulle regole fondamentali per ridurre il rischio elettrico.L'iniziativa, patrocinata fra gli altri da Regione Puglia, Comune di Bari, Ordine dei Consulenti del lavoro di Bari, SBA, TERA, Prosiel è stata fortemente voluta da Giuseppe Cannarozzo, ingegnere, Amministratore Unico e fondatore di OSVE (Organismo Superiore di Verifica), che sottolinea l'importanza per gli attori coinvolti di cogliere l'occasione per confrontarsi su un tema quantomai delicato:"La sicurezza elettrica non può essere un'opzione, ma una necessità imprescindibile per aziende e cittadini. Eventi come questo puntano a diffondere una cultura della prevenzione e dell'attenzione alle normative, per garantire ambienti civili e di lavoro più sicuri".Due le sessioni previste, che vedranno protagonisti figure di spicco del settore. Il ruolo della vigilanza sugli impianti elettrici, l'obbligo di accreditamento per gli organismi abilitati, Progetto Casa Sicura e i rischi connessi alle energie rinnovabili. Sono soltanto alcuni dei temi che saranno argomento di relazioni e dibattito."Oggi più che mai è fondamentale aggiornarsi – spiega Cannarozzo – adottare strumenti efficaci per garantire la conformità degli impianti elettrici alle normative vigenti. Il 21 febbraio i professionisti avranno la possibilità di acquisire conoscenze indispensabili per il proprio lavoro".Al di là dell'aspetto informativo, però, l'evento rappresenta anche un'opportunità di networking tra esperti, aziende e istituzioni. Il riconoscimento di crediti formativi per diverse categorie professionali, quali Periti Industriali, Geometri ed informali per ingegneri e architetti, inoltre, aggiunge ulteriore valore all'iniziativa, sottolineando l'importanza della formazione continua nel settore della sicurezza elettrica."Non basta installare un impianto a norma, è necessario adottare un approccio integrato alla sicurezza che coinvolga tutti gli attori della filiera, dalla progettazione all'installazione, fino alla manutenzione", conclude Cannarozzo.Il convegno, sostenuto da un'ampia rete di sponsor tra cui: OSVE SERVICE, PRO45, DONVITO, SIEMENS, DEHN, SERVIZI ANTINCENDIO, PAGINE SI!, NUOVA ARSUD, QUADRI D'AUTORE, AN LIGHT, ACMEI, ASITA, DIGITAL BOX, EDYNAMIX, ALLIANZ, GEATANO CARADONNA, ENA CONSULTING, PROGETTO IMPRESA, TECSIAL, CAEM, RENERGIA, ABB, testimonia un'attenzione sempre crescente nei confronti della sicurezza elettrica, e rappresenta una preziosa occasione per chi desidera approfondire, aggiornarsi e confrontarsi con esperti del settore, in un contesto di alto livello tecnico e professionale.