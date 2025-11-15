Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli"

I loro sguardi rivolti verso l'alto e poi verso i palchi la diceva lunga sulle emozioni che le ragazzine ed i ragazzini delle classi prime e seconde delladi Corato stavano provando in quel preciso istante.Un istante unico che per molti di loro ha significato metter piede per la prima volta in un grande teatro e, nel caso di specie, in uno dei più importanti Politeama sul territorio nazionale: ilNelle mattinate del 13 e del 14 novembre hanno potuto infatti assistere allo spettacoloun'opera per ragazzi del Maestro Nicola Piovani, autore sublime, scrittore del libretto e sceneggiatore in tandem con Paola Ponti. I giovanissimi spettatori, come riportano anche i canali social dell'Istituto "Cifarelli-Santarella-Battisti", hanno così affrontato un affascinante viaggio nel mito, accompagnati dalla musica, immergendosi in atmosfere classiche messe in scena da attori professionisti. Una iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica,e nata dalla sinergia tra le docentireferente per i viaggi d'istruzione, ed, che si occupa dei rapporti con il territorio.«Un momento carico di magia e cultura, impreziosito dal privilegio di applaudire le grandi composizioni del Premio Oscar - è il commento entusiasta che arriva dall'istituto coratino -. Quando il teatro parla ai cuori e la musica racconta storie antiche, nasce un incanto che educa, emoziona e ispira».Un modo di fare istruzione che coniuga nuove tecniche e necessità di preservare e tramandare il grande patrimonio culturale di una nazione che da secoli primeggia in diversi campi culturali. Al "Cifarelli-Santarella-Battisti" lo hanno compreso bene e - ne siamo certi - le giornate appena trascorse lasceranno il segno in giovanissimi spettatori sulle cui gambe camminerà domani l'amore per il "bello" declinato con varie sfumature.