"Gli Incontri sul Mediterraneo" giunge alla sua quinta edizione: un mese di eventi su "Ambienti e Mediterraneo"

Partita la quinta edizione de "Gli Incontri sul Mediterraneo", un ciclo di giornate di studio ed eventi dedicato al tema "Ambienti e Mediterraneo" e alla Gionata Mondiale degli Oceani.L'iniziativa, che si terrà a Corato dal 27 maggio al 30 giugno 2025, è promossa, tra tanti, dal Comune di Corato, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Capitaneria di porto di Bari, ARPAE, Ordine dei Biologi, Legambiente, Altamurgia Murgeopark, Direzione regionale Musei nazionali Puglia Castello Svevo di Bari, Museo Nazionale Jatta Ruvo di Puglia, con il coordinamento e la presentazione di Porzia Volpe, docente del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi".Il programma si articola attraverso la conoscenza diverse declinazioni di "Ambiente": Antropico, Artistico, Carsico, Domestico, Formativo, Geografico, Inclusivo, Ipogeo, Istituzionale, Letterario, Ludico, Murgiano, Museale, Musicale, Naturale, Nautico, Produttivo, Sacro, Sensoriale, Sotterraneo, Storico e Virtuale.Il "Liceo Artistico, Special Day" di mercoledì 4 giugno sarà un momento centrale dell'evento, con un ricco programma di interventi e presentazioni.La mattinata, a partire dalle ore 10:00 presso l'Auditorium dell'IISS 'Federico II Stupor Mundi', si aprirà con i saluti istituzionali del dirigente scolastico Savino Gallo, della presidente dell'Associazione Progetto Mediterranea ETS Francesca Piro, e del sindaco di Corato Corrado De Benedittis.Seguiranno interventi sulla protezione dell'ambiente marino e costiero, il monitoraggio di plastiche e microplastiche in mare, e la protezione delle tartarughe marine. Ospiti saranno anche alcune scuole del territorio che con gli alunni di Corato presenteranno i lavori prodotti sul tema dell'anno.Particolare momento sarà il gemellaggio tra il liceo artistico di Corato e quello di Monopoli.Il pomeriggio del 4 giugno, dalle ore 16:30, vedrà la presentazione della mostra collettiva "Le declinazioni d'ambiente" e una performance musicale.Dalle ore 17:00, l'Auditorium ospiterà ulteriori saluti istituzionali e un collegamento dalla Grecia dell'equipaggio di Mediterranea. Tra gli interventi previsti, si parlerà di fotografia naturalistica nel paesaggio delle saline, dell'avifauna in Murgia, dei paesaggi archeologici della Puglia, dei luoghi del famoso trattato sulla falconeria di Federico II.La giornata si concluderà con il concerto "Mare Nostrum, 5^ ed." dell'Orchestra giovanile 'La Stravaganza', con musiche d'ambiente e di Debussy, e la consegna ufficiale della Bandiera del Mediterraneo ai sindaci di Margherita di Savoia e Ruvo di Puglia.Il calendario degli eventi sul territorio, a cui si può aderire gratuitamente, include:Ambiente Virtuale (27 e 29 maggio): tour immersivi nell'ambiente sottomarino e sulla fauna marina.Ambiente Nautico (31 maggio, 22 giugno): "Veleggiata Incontri" a Monopoli e Santo spirito con mostra itinerante di vele dipinte dagli studenti.Ambiente Murgiano (1° giugno): trekking nel Parco dell'Alta Murgia sulle orme del "De arte venandi cum avibus".Ambiente Ludico-Formativo (2 e 6 giugno): letture e storie sul rispetto dell'ambiente per bambini.Ambiente Museale (3 giugno): presentazione del progetto PCTO realizzato per il Museo Nazionale Jatta.Ambiente Ipogeo (3 e 8 giugno): visite a centri storici, ipogei e cavità antropiche a Ruvo di Puglia e Canosa di Puglia.Ambiente Naturale e Antropico (7 giugno): visita alle saline e al villaggio dei salinieri a Margherita di Savoia.Ambiente Carsico (8 giugno): visite alle Grotte di Santa Croce a Bisceglie.Ambiente Produttivo e Artistico (14 giugno): scoperta delle fornaci storiche e della ceramica contemporanea a Terlizzi.Ambiente Istituzionale (17 e 30 giugno): presentazione di un progetto PCTO al Comune di Andria e la Festa della bandiera del Mediterraneo in tutti i comuni insigniti.L'evento oltre ai vari patrocinio morali, vede numerosi partner e associazioni coinvolte, a testimonianza di un impegno congiunto per la valorizzazione e la tutela degli ambienti mediterranei. L'unione di tanti partners conferma che, solo facendo rete, il nostro territorio è fucina di cittadinanza attiva.L'intero programma è disponibile sul sito del Liceo Artistico e su i rispettivi canali social.