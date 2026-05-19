L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale
L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi
Speciale

L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi

In programma sabato 6 giugno

Corato - martedì 19 maggio 2026 10.25
Sette secoli e mezzo sono trascorsi da quando, nella sera del 3 ottobre 1226, Francesco d'Assisi lasciava la terra per farsi "Cielo", consegnando al mondo un'eredità di pace e umiltà che avrebbe cambiato per sempre il volto della cristianità. Oggi, mentre l'orologio della storia scocca l'ora dell'VIII Centenario del suo Transito (1226–2026), la Fondazione S.E.C.A. apre le porte di un progetto che è al contempo memoria viva e promessa per il futuro. Sotto il titolo "L'VIII Centenario del Transito di San Francesco", prende vita un palinsesto di iniziative in cui la storia si fa racconto, l'arte diventa preghiera e la musica si trasforma in respiro corale.

La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale di Trani, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, presentano il 6 giugno 2026 "POTEVO AVERE TUTTO".

Lo spettacolo teatrale, scritto e interpretato da Daniele Ridolfi, non è un'agiografia, ma un racconto essenziale dell'uomo prima del santo. Come spiega l'autore e attore: Francesco non viene celebrato come figura distante e già compiuta, ma riletto attraverso le sue rinunce, che divengono un atto radicale di libertà.

A guidarci è una voce inattesa – "la Fame" – presenza simbolica e concreta al tempo stesso, che dialoga con Francesco e con il pubblico rivelando un percorso fatto di trasformazioni. Abbiamo scelto la Fame come voce narrante perché è qualcosa che tutti conosciamo – spiega Ridolfi – fame di cibo, ma soprattutto mancanza emotiva e di riconoscimento sociale. Il nostro Francesco non parte dalla santità, ma dal corpo e dalla sua inquietudine.

Lo spettacolo è costruito come un itinerario in cinque quadri simbolici che accompagnano lo spettatore: dalla festa al vuoto, dall'abbondanza alla spoliazione, dal desiderio di avere al bisogno di essere. Parola, corpo e silenzio si intrecciano in un recital di forte intensità, che invita a un tempo di ascolto e riflessione nel cuore della città. In un'epoca dominata dall'eccesso, "Potevo avere tutto" restituisce un Francesco terreno, fragile e vicino, capace di interrogare ancora oggi la nostra idea di libertà.
Inizio spettacolo ore 20:30. Apertura porte ore 20:00.

Biglietto posto numerato € 15,00 | Ridotto gruppi 10 persone € 12,00 | Online su https://www.diyticket.it/events/Teatro/30974/potevo-avere-tutto | Botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.
Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
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