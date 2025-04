Granoro a "TUTTOFOOD", tra novità e tradizione 100% Made in Puglia

LE NOVITA' DI PRODOTTO

Granoro, storica realtà italiana del settore pastario, è pronta per essere tra i protagonisti di, tra i più importanti appuntamenti fieristici BtoB internazionali, punto di riferimento per l'ecosistema agroalimentare, in programma a Milano dal 5 all'8 maggio.A questo importante appuntamento Granoro si presenta forte di un percorso improntato alla sostenibilità e allo sviluppo di nuovi prodotti, frutto di innovazione e ricerca per offrire ai consumatori il meglio della produzione pastaria 100% Made in Puglia. Una gamma rappresentata dalla, la pasta che racconta la Puglia più autentica, nata dalla selezione accurata di grano tra le 130 varietà di alta qualità esistenti in Puglia, senza pesticidi né glifosato.«Tuttofood rappresenta da sempre – spiega l'Amministratore Delegato Granoro– un'utile opportunità per conoscere nuove realtà e per lo scambio di idee e nuove conoscenze, così come la possibilità di avviare nuove sinergie. In questi quattro giorni avremo la possibilità di stringere nuovi contatti commerciali e consolidare quelli già acquisiti, soprattutto per il mercato estero».Tra le ultime novità in vetrina spiccano gli, un formato innovativo, pensato per una cottura rapida in soli 2 minuti anche in padella, ideato da Granoro per soddisfare non solo le richieste derivanti dal mercato orientale, ma per traslare una cultura, quella del Sol Levante, anche nel mercato nazionale e mondiale.Il segreto di questo formato di pasta è nella selezione di semole (100% Puglia) di qualità e nell'utilizzo di una trafila innovativa, studiata da Granoro per ottenere un formato di pasta, gli Spaghetti, dalla sezione del tutto originale.Gli Spaghetti "Due Minuti" Granoro possono essere bolliti in acqua salata, oppure "risottati": è una tecnica di cottura ampiamente utilizzata nei ristoranti, che permette alla pasta di assorbire il condimento mentre cuoce, insaporendola maggiormente e trattenendo tutti gli amidi. I tempi rapidi di cottura contribuiscono, inoltre, a ridurre l'impatto sul pianeta.Altra innovazione è rappresentata dagliche vanno ad impreziosire ulteriormente la Linea classica "Dedicato alla nostra terra", il progetto di Filiera 100% Puglia pensato da Granoro, che mira a valorizzare i prodotti agricoli coltivati in Puglia, contribuendo alla loro sostenibilità. Si tratta di un formato molto richiesto dal mercato e che sta riscuotendo particolare successo.Realizzato con grano 100% Puglia da filiera certificata, gli Spaghetti Quadrati si caratterizzano per la loro trafilatura ruvida, la sezione quadrata e una superficie ruvida e porosa, risultando particolarmente tenaci, elastici e corposi alla cottura, trattenendo bene ogni condimento.Novità per gli amanti di una ricetta unica ed esclusiva,, la celebre ricetta divenuta nota attraverso le serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco". Si tratta di un vero e proprio kit pensato per aiutare e guidare i consumatori nel preparare facilmente questa celebre ricetta.Lo stand Granoro (Pad 2 Stand L09) si colorerà dei colori del gusto gastronomico pugliese:(ore 12.00) è in programma un originale show cooking con, cuoca, conduttrice televisiva e imprenditrice digitale italiana che ha scelto di condividere con Granoro una personale esperienza.(ore 12.00), in onore degli Spaghetti all'Assassina, è in programma un esclusivo show-cooking con lo chefdi Urban – L'Assassineria Urbana di Bari, in cui sarà rivisitato uno dei primi piatti più trend del momento.