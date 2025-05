Granoro Cup 2025: un trionfo di sport, valori e partecipazione

È calato il sipario sulla: un torneo svoltosi nel modo più emozionante possibile: con il cuore pieno di entusiasmo, i volti sorridenti dei piccoli atleti e l'abbraccio di un pubblico straordinario. La manifestazione, sostenuta dal, partner storico di questa iniziativa, ha coinvolto decine di società da tutta Italia nei centri sportividi Bari, confermandosi uno degli eventi più importanti e sentiti del panorama calcistico giovanile regionale.In campo sono scese alcune delle categorie più rappresentative del calcio di base:, dando vita a sfide emozionanti e momenti di grande sportività. Ognuno di questi tornei ha portato il proprio entusiasmo e la propria unicità, dimostrando come il calcio giovanile possa essere, al tempo stesso, divertimento e occasione di crescita.Un'edizione da record, come sottolineato con orgoglio dal: "È stato incredibile vedere così tante famiglie, dirigenti, allenatori e bambini condividere giornate di sport e rispetto reciproco. La Granoro Cup è molto più di un torneo: è un laboratorio di valori e di emozioni. Ringrazio ogni singola società per averci scelto e per aver creduto ancora una volta in questo progetto".Un pensiero condiviso anche da, responsabile del settore di base, che ha evidenziato il valore educativo della manifestazione: "Tutto quello che abbiamo visto in questi giorni — dai gol all'abbraccio dopo una sconfitta — è formazione. È crescita. Il calcio giovanile ha bisogno di contesti sani, dove i ragazzi possano imparare non solo a giocare, ma a vivere lo sport come veicolo di rispetto e inclusione. La Granoro Cup è esattamente questo".Sul piano tecnico, il livello espresso sul campo ha soddisfatto anche gli osservatori più attenti. Lo conferma, direttore sportivo del Monopoli: "Ci siamo confrontati con tante realtà di valore. In campo si è vista una grande qualità, ma anche un atteggiamento positivo da parte di tutti i partecipanti. È un piacere per il nostro club prendere parte ad appuntamenti come questo, dove l'organizzazione è impeccabile e il clima è autenticamente sportivo".A contribuire alla riuscita della manifestazione è stato anche un efficace lavoro di comunicazione, curato da, responsabile social media Granoro: "Abbiamo raccontato ogni momento con passione, cercando di far sentire tutti partecipi, anche chi non poteva essere fisicamente presente. Le migliaia di interazioni e visualizzazioni sono lo specchio di una manifestazione che ha saputo emozionare e coinvolgere dentro e fuori dal campo".Il successo dellaè stato reso possibile anche grazie a un'importante rete di collaborazioni istituzionali e professionali. Fondamentale il sostegno della, che ha creduto fortemente nel valore educativo e sociale dell'iniziativa, così come quello del, sempre al fianco della Gran Football Corato in un'ottica di promozione del territorio attraverso lo sport. Di grande rilevanza anche il contributo di, che ha rafforzato il messaggio di benessere e inclusione portato avanti dalla manifestazione. Strategico, infine, il supporto organizzativo e comunicativo didi, che ha garantito una gestione puntuale e professionale di ogni fase del torneo.Lasi chiude dunque come un vero e proprio inno al calcio dei bambini, alla gioia dello stare insieme e alla bellezza della competizione leale. Appuntamento al prossimo anno, con la promessa di continuare a sognare insieme.