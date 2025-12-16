Natale in bellezza Umberto I Corato
Natale in bellezza Umberto I Corato
Attualità

“Natale di bellezza in ospedale”: un'iniziativa rivolta alle donne presenti all’Umberto I di Corato

Una giornata di trattamenti finalizzati al rilassamento e al benessere psicofisico

Corato - martedì 16 dicembre 2025 14.05 Comunicato Stampa
Un velo di trucco e una piega ai capelli per sentirsi a proprio agio, anche in Ospedale. È questo il senso dell'iniziativa "Natale di bellezza in ospedale", svoltasi quest'oggi all'Umberto I di Corato, con l'obiettivo di offrire un momento di attenzione, vicinanza e benessere alle donne e mamme presenti nella struttura ospedaliera durante il periodo delle festività.

Tutto reso possibile grazie alla generosità di Anna e Marilena Ardito, che di professione fanno l'estetista e la parrucchiera, le quali hanno voluto donare tempo e attenzioni alla cura personale delle pazienti presenti nei reparti di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria-Neonatologia.

Nel programma di giornata trattamenti di base (piega e make-up) finalizzati al rilassamento e al benessere psicofisico. Un'iniziativa nata con l'intento di creare un clima di accoglienza e umanizzazione dell'assistenza, valorizzando il ruolo del prendersi cura non solo da un punto di vista clinico, ma anche attraverso piccoli gesti di attenzione capaci di migliorare la qualità della permanenza in ospedale.
  • Ospedale Umberto I
L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
16 dicembre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato torna a vincere in trasferta
"Corato Cultivar Bellezza ": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
16 dicembre 2025 "Corato Cultivar Bellezza": il brand che racconta le eccellenze territorio coratino
Altri contenuti a tema
Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato Dieci riconoscimenti a nosocomi del Barese: presente anche l'Umberto I
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune De Benedittis: «Investimento sul futuro e sul diritto alla salute». De Chirico: «Visione integrata e nuova viabilità». Chieco: «Un polo di eccellenza a soli 16 km da Ruvo»
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Vita di Città Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Si consolida la collaborazione tra Granoro, associazione Salute e Sicurezza e Asl
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Speciale Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Venerdì 29 agosto la consegna ufficiale di armadi, comodini e tavolini all'ospedale Umberto I
CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Un grido di allarme dalla cittadinanza: la sanità locale soffre per carenza di personale e disservizi
Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Gli otto medici in formazione specialistica si sono cimentati sulle tecniche base di chirurgia laparoscopica
All’ospedale Umberto I di Corato arriva “Spiderman” All’ospedale Umberto I di Corato arriva “Spiderman” Il supereroe ha regalato sorrisi ed emozioni ai piccoli pazienti del reparto pediatria
Pareti colorate coi personaggi della Disney: il restyling all'Umberto I di Corato Vita di Città Pareti colorate coi personaggi della Disney: il restyling all'Umberto I di Corato Sistemati anche asfalto e segnaletica all'esterno dell'ospedale
"Incanto 2025 ", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato
16 dicembre 2025 "Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato
Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà
16 dicembre 2025 Cena Solidale 2025: oltre 200 persone per una serata all’insegna della solidarietà
Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
16 dicembre 2025 Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future
1
Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
16 dicembre 2025 Terminano 89 anni di storia: “Tondo” chiude le porte il 31 dicembre
1
Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino
16 dicembre 2025 Luci di Natale... e voragini: l'esperienza mistica del guidatore coratino
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte "
16 dicembre 2025 Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte"
A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
16 dicembre 2025 A Corato la serata-evento “L’incantesimo del Giullare”
A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
16 dicembre 2025 A Corato il convegno “Figure di pietra: indizi nell’Architettura di Castel del Monte”
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.