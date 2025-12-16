“Natale di bellezza in ospedale”: un'iniziativa rivolta alle donne presenti all’Umberto I di Corato

Un velo di trucco e una piega ai capelli per sentirsi a proprio agio, anche in Ospedale. È questo il senso dell'iniziativa "Natale di bellezza in ospedale", svoltasi quest'oggi all'Umberto I di Corato, con l'obiettivo di offrire un momento di attenzione, vicinanza e benessere alle donne e mamme presenti nella struttura ospedaliera durante il periodo delle festività.Tutto reso possibile grazie alla generosità di Anna e Marilena Ardito, che di professione fanno l'estetista e la parrucchiera, le quali hanno voluto donare tempo e attenzioni alla cura personale delle pazienti presenti nei reparti di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria-Neonatologia.Nel programma di giornata trattamenti di base (piega e make-up) finalizzati al rilassamento e al benessere psicofisico. Un'iniziativa nata con l'intento di creare un clima di accoglienza e umanizzazione dell'assistenza, valorizzando il ruolo del prendersi cura non solo da un punto di vista clinico, ma anche attraverso piccoli gesti di attenzione capaci di migliorare la qualità della permanenza in ospedale.