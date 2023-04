Granoro lancia il nuovo e-commerce per puntare alla vendita internazionale

Granoro lancia ufficialmente il suo rinnovato e-commerce http://(https://shop.granoro.it) , una nuova piattaforma progettata con l'obiettivo di rendere fruibile l'acquisto dei propri prodotti su scala internazionale, personalizzando l'esperienza d'acquisto e le promozioni in base alla nazione di provenienza del visitatore.Il nuovo impulso voluto dall'Azienda verso l'e-shop prevede, in questa prima fase di lancio, la possibilità di acquisto dell'intera gamma dei prodotti Granoro in Italia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Austria e Belgio.Attraverso la nuova piattaforma e-commerce Granoro vuole stabilire un canale diretto con il consumatore estero, puntando nell'offerta della pasta, considerata l'eccellenza del Made in Italy, ad un prezzo competitivo.«La scelta di questi Paesi – spiegano da Granoro - dimostrata da un'analisi di Coldiretti in occasione del World Pasta Day dello scorso 25 Ottobre, è dettata dal fatto che nel corso del 2022 si è registrato un aumento record del 33% delle vendite di pasta dall'Italia all'estero dove, seppur con le difficoltà economiche, si riscoprono le qualità del piatto base della dieta mediterranea. Riteniamo esistano le condizioni per rispondere alla domanda di italianità dei consumatori europei ed investire sull'agricoltura nazionale, in grado di offrire produzioni di alta qualità, realizzando rapporti di filiera virtuosi con accordi che garantiscano compensi equi al di sopra dei costi di produzione: trend che con orgoglio la nostra azienda segue ormai da oltre un decennio».Tra le novità più rilevanti, esclusivamente per gli acquisti effettuati dall'Italia, la possibilità per il cliente di ottenere le spese di spedizione gratuite con il raggiungimento di una soglia minima di spesa pari a € 50,00.La programmazione del nuovo e-commerce Granoro è stata concepita con l'obiettivo di evidenziare ai consumatori alcuni plus della produzione aziendale come la provenienza del grano e l'italianità del prodotto, principi pienamente soddisfatti dalla linea "Dedicato", la linea Bio e Integrale, la sostenibilità.Particolare attenzione è stata rivolta alla versione mobile dell'e-commerce. Con il responsive-design sarà possibile connettersi in qualsiasi momento e luogo, condividere le proprie esperienze in modo rapido ed aumentare l'interazione tra la nostra azienda e il cliente.