Granoro presenta il nuovo sito internet

presenta il suo nuovo sito internet. On-line dai primi giorni di ottobre, la nuova piattaforma digitale dell'azienda pugliese ( www.granoro.it ) si presenta con una grafica rinnovata, contenuti e consultazione più semplice e fluida.Il nuovo Layout è stato pensato per offrire ai visitatori un impatto chiaro e immediato sul mondo Granoro e per consentire agli utenti più affezionati un accesso intuitivo e moderno alle funzioni utilizzate più frequentemente. Il sito, che utilizza le più moderne tecnologie del web design, presenta i contenuti in una veste sempre più fresca e dinamica, in linea con lo stile Granoro.È stato progettato e realizzato con la tecnica "responsive" consentendo alle pagine di adattarsi automaticamente al layout per fornire una visualizzazione ottimale verso tutte le tipologie di device (pc, desktop con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, etc.)Consultare il catalogo prodotti non è mai stato così semplice. Tutte le linee di prodotti sono raccontate attraverso un largo utilizzo di fotografie ed immagini per permettere ai consumatori di apprezzare maggiormente i valori cari all'azienda: eco-sostenibilità, filiera corta, trasparenza e altissima qualità.Semplice e intuitivo l'accesso al rinnovato "Shop", dove sarà possibile acquistare facilmente tutti i prodotti del catalogo.Rinnovata anche la sezione "Ricette", all'interno della quale sono presenti numerosi spunti per la cucina attraverso una selezione dei formati di pasta preferiti, degli ingredienti stagionali e delle proprie capacità culinarie. Per l'occasione Granoro si è avvalsa della collaborazione di prestigiosi chef, food blogger e professionisti del settore Food che si amplierà continuamente.Spazio anche alle news e alle iniziative che Granoro svolge sul proprio territorio, così come l'informazione corporate legata a progetti e novità aziendali e di prodotto.Attraverso il nuovo sito il pastificio punta anche a raccontare la propria storia ripercorrendo il cammino che l'ha vista evolversi da azienda di famiglia ad un gruppo affermato a livello globale, mantenendo inalterato lo spirito "famigliare" che da sempre l'ha caratterizzata.