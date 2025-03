Granoro pubblica il suo secondo bilancio di sostenibilità

Granoro, industria pugliese leader nella produzione di pasta secca, ha presentato agli stakeholders il suo secondo, con l'obiettivo di rendere noto il proprio impegno ad investire in innovazione, ma sempre nel rispetto delle persone e dell'ambiente. L'azienda da alcuni anni sta investendo con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo basato sui criteri della sostenibilità ambientale mediante l'adozione dei 17 indicatori di sviluppo sostenibile (SDGs), monitorando e migliorando la gestione aziendale ispirata a buone pratiche e principi etici, l'impatto sociale della propria attività industriale sull'ambiente, la crescita economica, intesa come crescita del territorio, della suaqualità di vita, con grande attenzione alla eccellenza ed alla sicurezza dei propri prodotti.Con il progetto di filieraGranoro propone dal 2012 una pasta pugliese al 100%, in cui il grano duro coltivato nell'area della Capitanata, del Subappenino e del Gargano viene macinato dal Molino De Vita e stoccato da due cooperative foggiane per essere poi trasformato nel Pastificio Granoro di Corato (Bari).Una filiera corta come quella di Granoro «Dedicato»sostenendo l'economia di prossimità e abbattendo le emissioni inquinanti grazie alla limitazione del trasporto merci su grandi distanze. Infine,da parte di DNV che garantisce la tracciabilità dell'intera filiera produttiva; la stessa DNV ha, ossia di agenti inquinanti e pericolosi per la salute.Granoro ha deciso di avviare un processo strutturato per la definizione e lo sviluppo di politiche e iniziative sostenibili all'interno della propria azienda. L'adozione di un approccio strategico alla sostenibilità è diventato un elemento fondamentale dell'intera strategia aziendale. Il Piano Strategico 2022-2024 di Granoro è frutto di un percorso innescato dalla volontà dell'Azienda di integrare le tematiche di Corporate Social Responsibility all'interno del proprio core business, condividendole con i propri stakeholder. Sviluppare iniziative e monitorare i principali risultati in termini di performance ESG pone le basi per obiettivi futuri, integrandoli in un'informativa completa e trasparente.Negli ultimi anni Granoro ha accelerato i processi di transizione ecologica, in linea con i punti fissati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La consapevolezza di operare in un settore energivoro come quello alimentare ha portato l'azienda a sviluppare soluzioni in ambito ambientale, occupazionale ed economico. Pioniere in Italia nella produzione di pasta da agricoltura biologica, Granoro ha consolidato il suopotenziando la sinergia con produttori e fornitori locali, in particolare con gli agricoltori pugliesi, che sono oggi parte integrante dei processi aziendali.Uno degli aspetti a cui Granoro dedica grande attenzione riguarda i consumi di energia elettrica, autoprodotta e assorbita dalla rete nazionale, e di energia termica, ottenuta dalla combustione di gas metano. L'impatto ambientale inerente ai consumi energetici è un tema importante e necessario da monitorare ed efficientare in ogni sua declinazione. Tra gli obiettivi raggiunti da Granoro spicca ildi autoproduzione di energia elettrica e ildi energia termica tramite impianto di tricogenerazione, ildi utilizzo dell'acqua per uso irriguo dello stabilimento recuperata dalle acque meteoriche, l'utilizzo deldi materie prime strategiche provenienti da filiera corta e certificata Granoro Dedicato, l'di energia da fonti rinnovabili e la riduzione del 28% degli imballaggi di plastica.