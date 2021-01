Grave incidente stradale, tir fuori strada su via Gravina

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale che conduce a Gravina appena fuori dal centro abitato di Corato. Nel rocambolesco sinistro è rimasto coinvolto un automezzo pesante. Gli agenti della polizia locale di Corato, tempestivamente arrivati sul luogo del sinistro, sono al lavoro per comprendere le cause dell'incidente ricostruire l'esatta dinamica. Il Tir è finito fuori strada e si è posizionato al centro della strada, sbarrandola.Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 che hanno soccoso l'autista, trasportato in codice rosso nell'ospedale di Andria. La strada è attualmente interdetta al traffico e lo scorrimento veicolare è dirottato su altre vie.