Green Pass, ASL Bari attiva una mail dedicata per segnalazioni e informazioni

Uno sportello virtuale con un indirizzo e-mail dedicato per raccogliere tutte le segnalazioni e le richieste di informazioni relative al rilascio del green pass, documentazione nazionale che certifica la vaccinazione anti Covid, la guarigione e l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.E' l'iniziativa della ASL di Bari, che con il supporto dei servizi informatici aziendali, Dipartimento di prevenzione e Protezione civile regionale, ha predisposto un nuovo canale di posta elettronica greenpass@asl.bari.it per potenziare e migliorare i flussi informativi su tutte le informazioni riguardanti il rilascio della certificazione verde Covid 19.La casella di posta sarà attiva a partire da: tutti gli utenti della provincia di Bari che avranno bisogno di supporto o che hanno necessità di segnalare un qualunque tipo di esigenza e/o difficoltà potranno scrivere a greenpass@asl.bari.it . Le segnalazioni saranno raccolte da operatori adeguatamente formati che assicureranno la presa in carica e l'intervento sulle diverse istanze.