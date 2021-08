Green Pass obbligatorio anche per l’Open Space di Corato

Dopo la pausa estiva, si torna alla tanto sperata normalità e per il Corato Open Space, il green pass risulta essere lo strumento ideale.Tra l'Aula Studio e il Work Space (l'ambiente simil-coworking), il laboratorio urbano di Corato offre agli studenti universitari e ai giovani lavoratori uno spazio per poter eseguire le loro mansioni in un contesto amichevole, sanificato e confortevole.Non solo, il Corato Open Space si propone anche come luogo d'incontro tra arte, musica, artigianato ed innovazione tecnologica: durante i vari lockdown, tutte le attività (dall'aula studio online agli eventi in streaming) sono state svolte a distanza ed ora, con il proseguimento della campagna vaccinale e l'uso corretto del Green Pass, il Corato Open Space ha come obiettivo il ritorno (regolamentato) in presenza.Seguiranno informazioni sulla campagna di tesseramento e programmazione di corsi ed eventi per la stagione autunnale/invernale del Corato Open Space.Intanto è possibile accedere alla struttura dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 presso l'Istituto Ex-Imbriani sito in Viale Ettore Fieramosca, 169, al primo piano. Per ogni informazione: Facebook (http://fb.com/coratopenspace) Instagram (http://instagr.am/corato_open_space) Whatsapp (http://bit.ly/NewsletterCOS)