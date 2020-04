Grosso albero collassato in Piazza Simon Bolivar

Intorno alle 18 di questo pomeriggio un grosso albero, situato in Piazza Simon Bolivar, è collassato abbattendosi sul marciapiedi.Una tragedia sfiorata. Il pino caduto, infatti, si trova proprio a ridosso di una panchina e soltanto per puro caso nessuno si è trovato a passare quando l'albero è collassato.Non si registrano feriti. Mentre scriviamo, ore 20.50, la zona non è ancora stata messa in sicurezza.Un episodio che la dice lunga sull'esigenza di manutenzione del verde pubblico. Una esigenza alla quale è necessario rispondere al più presto per scongiurare pericoli e danni alle persone.