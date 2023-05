Hyundai, la colonna sonora dell'ultimo video pubblicato è del coratino Syncro

C'è un po' di Corato nell'ultimo post Instagram della pagina internazionale della Hyundai, casa automobilistica coreana, che sui social vanta circa 6 milioni di fans sui vari canali.Il post in questione, un reel di 34 secondi dedicato al mito della Hyundai Pony, auto simbolo degli anni 80 del marchio, riportata in auge grazie alla realizzazione di un nuovo modello concept, ha come colonna sonora "DeLorean", brano del DJ e producer coratino Syncro.Martino Tempesta, questo il suo nome di battesimo, è da anni nel panorama musicale ed è nome sempre più presente nella rosa di artisti made in Puglia che si stanno distinguendo.Il reel Hyundai con il suo brano ha ricevuto ben 500 mila visualizzazioni in meno di 24 ore, il giusto premio a questo grande talento made in Corato.