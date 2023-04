Il 16 Aprile al via il progetto "Condividere Cultura"

Il 16 aprile segna l'avvio di "CONDIVIDERE CULTURA", una settimana in cui si concretizza lo spirito di collaborazione e concertazione delle associazioni nell'ambito della Consulta Permanente della Cultura e in sinergia con l'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato.L'iniziativa, nata con l'intento di esprimere le variegate sfumature delle diverse realtà culturali del nostro territorio, contribuisce, nel contempo, a creare una maggiore coesione tra le stesse: i temi della tutela dell'ambiente e della lotta all'inquinamento, oggetto degli approfondimenti a cura di Legambiente Circolo "A. Vassallo" e Centro Sub Corato APS ETS, s'intrecciano con quelli della conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico-documentario e musicale espressi nelle forme di tavole rotonde e relazioni di esperti, visite guidate innovative e performance danzanti, presentazioni di libri e mostre didascaliche proposte anche da Amici dei Musei Corato APS, Pro Loco "Quadratum" APS, Associazione Culturale ABRACADANZE Corato, Archeoclub d'Italia Aps "Padre E. D'Angelo", Università della Terza Età e ANPI Corato "Maria Diaferia". All'impegno per la giustizia sociale e la solidarietà rinviano le proposte del Presidio Libera di Corato "Vincenzo Grasso", che affronta le connessioni tra il fenomeno mafioso e le dipendenze, e di FIDAPA BPW Italy sezione di Corato, ADISCO sezione di Corato, PRESIDIO DEL LIBRO di Corato, AMO Puglia onlus che offrono un'occasione di riflessione sul valore etico-culturale del dono.Gli incontri, che si concluderanno domenica 23 aprile, si aprono al coinvolgimento di realtà dell'associazionismo culturale e del volontariato delle città limitrofe: è il caso del Circolo Legambiente di Spinazzola che accoglierà coloro che parteciperanno alla visita presso il Castello del Garagnone, Grottelline e Spinazzola. Inoltre non mancano realtà che, pur non appartenendo al mondo associativo, hanno assicurato il proprio sostegno a singoli eventi sposandone le finalità, come il centro Wellness Evolution nell'ambito dell'iniziativa Quel che resta della notte."Le collaborazioni e le sinergie sono sempre fonte di arricchimento – dichiara l'assessore Beniamino Marcone – e la Consulta può essere non solo organo di consultazione e indirizzo, ma palestra delle buone e fruttuose condivisioni. Per condividere occorre mettersi in gioco e accettare la "sfida". Ringrazio la Presidente della Consulta Permanente della Cultura Maria Pia Sardano, l'Esecutivo della Consulta e tutte le realtà associative che hanno creduto in questo primo importante passo."La rassegna, patrocinata dal Comune di Corato, rappresenta un'occasione preziosa per stimolare la contaminazione di competenze e dare origine a nuove idee e progetti per ampliare l'orizzonte culturale della città.Di seguito il programma completo.domenica 16 aprile _ore 18.00_Sala Verde del Palazzo di CittàInquinamento da plastiche del suolo e del mare; strumenti e campionamento per la qualità delle acque Intervengono: Giuseppe Faretra, presidente di Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" Corato, il contrammiraglio (CP) Aus. Luigi Leotta e il dott. Michele De Gioia, dirigente Arpa Emilia Romagna a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS e Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" Coratolunedì 17 aprile_ore 18.00_Sala Verde del Palazzo di CittàIl Centro Sub Corato Aps Ets e l'Archeologia Subacquea: esperienze di cantieri, ricognizioni e collaborazioni Intervengono il dott. Gianfranco Ruffo, responsabile del Nucleo Archeosub del Centro Sub Corato e il dott. Giacomo Disantarosa, archeologo subacqueo dell''Università degli Studi "A. Moro" di Bari a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS in collaborazione con Amici dei Musei Corato APSmartedì 18 aprile_ore 17.30_Sala Verde del Palazzo di CittàPresentazione del libro "Il caso Grottelline. Cronaca di un giornalista in provincia"Cosimo Forina, Autore del volume, dialoga con Giuseppe Faretra, presidente di Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" Coratomercoledì 19 aprile_ore 17.00_Auditorium "Fratelli Ferrara " IISS "Federico II Stupor Mundi" CoratoQUEL CHE RESTA DELLA NOTTE"I fiori che non appassiscono mai" presentazione del libro di Martina Mustoa cura di FIDAPA BPW Italy sezione di Corato, ADISCO sezione di Corato PRESIDIO DEL LIBRO di Corato, AMO Puglia onlus in collaborazione con Wellness evolutiongiovedì 20 aprile_ore 17.00_Museo della Città e del TerritorioUn pomeriggio al Museo: visita guidata alla collezione permanente con percorso poetico a cura di Amici dei Musei Corato APS e Pro Loco "Quadratum" APSvenerdì 21 aprile_ore 18.00_Sala Verde del Palazzo di CittàTradizione, cultura e archeologia della ceramica. Nuove iniziative di valorizzazione nel Mezzogiorno a cura di Archeoclub d'Italia Aps "Padre E. D'Angelo"venerdì 21 aprile_ore 19.30_Chiostro del Palazzo di CittàFolk è magia - Danze popolari del Sud Italia e dal mondo a cura di Associazione Culturale ABRACADANZE Coratosabato 22 aprile_ore 18.00_Sede dell'UTE via Giappone 40Presentazione del libro "SCRIGNO ITALIA – LE BELLEZZE DEL BELPAESE" di Arturo De Benedittis a cura di Università della Terza Etàsabato 22 aprile_ore 19.30_Chiostro del Palazzo di CittàInaugurazione della mostra "Corato Grenoble 1921-1987" 22 aprile - 1 maggio 2023 dal lun al ven 8.00-18.00/sab 8.00-13.00a cura di ANPI Corato "Maria Diaferia" in collaborazione con Amici dei Musei Corato APSdomenica 23 aprile_ore 8.00Visita al Castello del Garagnone, Grottelline e Spinazzola Sui luoghi descritti nel libro di Cosimo Forina a cura di Legambiente Circolo "Angelo Vassallo" Corato e Legambiente Circolo di SpinazzolaI partecipanti si muoveranno con mezzo proprio. La partecipazione non ha costo con pranzo facoltativo a carico dei partecipanti presso attività di ristorazione. Prenotazione obbligatoria 349/0070730. Si consiglia attrezzatura da trekking.domenica 23 aprile_ore 18.00_Parrocchia Sacra FamigliaDipendenze e mafie a cura di Presidio Libera Corato "Vincenzo Grasso"