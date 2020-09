9 foto Il Carnevale Coratino nel Sistema dei Carnevali di Puglia

Si è svolta lo scorso sabato 5 settembre, per la prima volta, la tavola rotonda dei Carnevali di Puglia presso la sala consiliare del Comune di Putignano: 19 organizzazioni dei carnevali pugliesi insieme ai comuni hanno presentato le proprie tradizioni legate al carnevale insieme ai prodotti tipici enogastronomici.In qualità di organizzatore del Carnevale Coratino è intervenuto il Presidente della Pro Loco Quadratum Gerardo Strippoli. Nello spazio espositivo, allestito nel chiostro del Comune di Putignano, presente il partner storico del carnevale coratino "Granoro".Durante la tavola rotonda sono intervenuti Luciana Laera - Sindaco di Putignano, Aldo Patruno - Direttore dipartimento Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio, Giuseppe D'Urso - Presidente Teatro Pubblico Pugliese; Lino Manosperta - Ufficio Progetti Teatro Pubblico Pugliese; Roberto Ricco - Assistenza tecnica Regione Puglia, Carmela Sfregola - Responsabile Comunicazione Progetti Interreg, Maurizio Verdolino - Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Maria Flora Giammarioli - Presidente Carnevale di Fano e Manrico Ferrucci - Fondazione Carnevale di Viareggio.«Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni in una prospettiva sempre crescente e innovativa del Carnevale Coratino che oggi vanta di essere incluso nel sistema dei Carnevali di Puglia. - dichiara il presidente Pro Loco Quadratum Gerardo Strippoli - L'occasione di essere inseriti nel sistema dei Carnevali di Puglia è certamente per noi motivo di orgoglio ma anche spinta motivazionale nella crescita e nel dialogo con le altre realtà carnevalesche della Puglia. Nonostante la situazione di incertezza dovuta al covid-19 siamo a lavoro per la prossima edizione del Carnevale Coratino pensando anche a nuove forme di espressione del Carnevale che possano rispettare le norme di sicurezza attualmente in vigore e qualora dovessero rimanere le stesse».Il Sistema dei Carnevali di Puglia rientra nelle azioni del progetto "Sparc - Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets" finanziato nell'ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece – Italy di cui il Teatro Pubblico Pugliese è partner insieme a Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio e, in Grecia, il Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Acaia.co