Il Concorso Sant’Eligio premia gli studenti del Liceo Federico II

Sono appena rientrati i riconoscimenti e gli elaborati che hanno partecipato, con successo, alla sedicesima edizione del Concorso Internazionale del Gioiello Sant'Eligio, intitolato al patrono degli orafi, riservato agli istituti di formazione pubblici e privati a indirizzo design orafo, che si è svolto a Valenza (AL), capitale mondiale della gioielleria e oreficeria. L' evento ha visto la partecipazione di 11 Istituti d'istruzione superiore e Istituti di perfezionamento del settore orafo, nazionali e internazionali.I nostri studenti delle classi 3°, 4° e 5° dell'indirizzo Design Oreficeria-Metalli dell'IISS Liceo Artistico ' Federico II Stupor mundi' di Corato, guidati dai Professori Concetta Scardigno, Daniela De Zio e Leonardo Fiore, hanno ricevuto 10 riconoscimenti, un 3° PREMIO classificato per la sezione manufatti, costituito da Attestato e premio in denaro e 9 MENZIONI SPECIALI conseguite da 9 studenti sia per il settore progetti sia per il settore manufatti.Un successo anche a Ruvo di Puglia . Gli studenti delle suddette classi hanno anche partecipato alla preparazione degli ornamenti per la manifestazione "Ruvo, Carafa e la leggenda", e il relativo Corteo storico , che si è svolto a fine maggio a Ruvo di Puglia. Per l'evento del corteo, giunto alla XII edizione, sono stati forniti i gioielli e gli ornamenti preparati appositamente, per adornare gli oltre 250 figuranti, abbigliati con costumi d'epoca (XVII-XVIII sec). Per l'attuazione di tutta la manifestazione hanno collaborato, oltre al nostro Istituto, altre istituzioni scolastiche del territorio.Complimenti ed elogi agli studenti che guidati dai docenti Concetta Scardigno, promotrice e responsabile dei progetti, Daniela De Zio e Leonardo Fiore dell'IISS Liceo Artistico di Corato, stanno conseguendo questi ed altri eccellenti risultati. Il loro impegno e la loro creatività sono stati e vengono apprezzati con approvazioni importanti. Speriamo che questo successo possa essere un incentivo per continuare a perseguire l'eccellenza nel campo dell'oreficeria e del design orafo.