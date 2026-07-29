"Disegnare la rappresentanza": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana

Come si può rendere il Parlamento più rappresentativo? È possibile conciliare governabilità e rappresentanza? Perché oggi i cittadini non possono scegliere direttamente i propri parlamentari?



Sono alcune delle domande al centro di "Disegnare la Rappresentanza", un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al dibattito sulla riforma elettorale italiana. Un'occasione per approfondire un tema che riguarda da vicino la qualità della nostra democrazia.



Interverrà la Prof.ssa Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale comparato e Giustizia costituzionale comparata presso l'Università degli Studi di Bari. Introduzione al tema a cura del Prof. Eliseo Tambone.



Oggi, ore 19.30 in Via Vittorio, 33 – Corato



Porteranno i saluti:

• Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco di Corato

• Giuseppe Di Bartolomeo, Segretario e Consigliere comunale di Rimettiamo in Moto la Città

• Giulia Quercia, Consigliera comunale di Demos



L'iniziativa è promossa da Rimettiamo in Moto la Città, Demos e Corrado Sindaco. Vi aspettiamo per confrontarci insieme su una delle riforme più importanti per il futuro della nostra democrazia.