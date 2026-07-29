democrazia
democrazia
Eventi

"Disegnare la rappresentanza": a Corato un incontro sulla riforma elettorale italiana

L'evento si terrà oggi alle ore 19:30 in via Vittorio Veneto a Corato

Corato - mercoledì 29 luglio 2026 12.20 Comunicato Stampa
Come si può rendere il Parlamento più rappresentativo? È possibile conciliare governabilità e rappresentanza? Perché oggi i cittadini non possono scegliere direttamente i propri parlamentari?

Sono alcune delle domande al centro di "Disegnare la Rappresentanza", un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al dibattito sulla riforma elettorale italiana. Un'occasione per approfondire un tema che riguarda da vicino la qualità della nostra democrazia.

Interverrà la Prof.ssa Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale comparato e Giustizia costituzionale comparata presso l'Università degli Studi di Bari. Introduzione al tema a cura del Prof. Eliseo Tambone.

Oggi, ore 19.30 in Via Vittorio, 33 – Corato

Porteranno i saluti:
• Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco di Corato
• Giuseppe Di Bartolomeo, Segretario e Consigliere comunale di Rimettiamo in Moto la Città
• Giulia Quercia, Consigliera comunale di Demos

L'iniziativa è promossa da Rimettiamo in Moto la Città, Demos e Corrado Sindaco. Vi aspettiamo per confrontarci insieme su una delle riforme più importanti per il futuro della nostra democrazia.
  • Politica
"100x100 Maturi ", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
29 luglio 2026 "100x100 Maturi", premiati 260 studenti del territorio grazie all'iniziativa del Viva Network
Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
28 luglio 2026 Al via i lavori di restauro della Palazzina Chiefa nel Cimitero Comunale
Altri contenuti a tema
Direzione Corato: «Amministrazione De Benedittis, i conti non tornano» Vita di Città Direzione Corato: «Amministrazione De Benedittis, i conti non tornano» «Una gestione della contabilità a dir poco maldestra. La parola ora passa alla Procura Regionale della Corte dei Conti»
Corato, positiva partecipazione al gazebo informativo di Futuro Nazionale Politica Corato, positiva partecipazione al gazebo informativo di Futuro Nazionale Surante l'incontro è stato illustrato e distribuito materiale riguardante alcune recenti proposte parlamentari in materia di legittima difesa
Sport, Fratelli d'Italia chiede un piano straordinario per sostenere le società coratine Politica Sport, Fratelli d'Italia chiede un piano straordinario per sostenere le società coratine Il gruppo consiliare sollecita l'Amministrazione ad affrontare l'emergenza causata dalla chiusura del Palazzetto con interventi concreti
Voto a Stolfa da Scaringella, le precisazioni di Forza Italia: «Nessun sostegno alla maggioranza» Politica Voto a Stolfa da Scaringella, le precisazioni di Forza Italia: «Nessun sostegno alla maggioranza» Il partito interviene dopo le critiche
Guido Catalano entra a far parte della Segreteria regionale del Partito Democratico Politica Guido Catalano entra a far parte della Segreteria regionale del Partito Democratico Il coratino ha ricevuto la delega alla formazione politica, alla legalità e alle politiche giovanili
Via Bagnatoio, Risorgimento Socialista Corato sollecita interventi urgenti all'amministrazione comunale Politica Via Bagnatoio, Risorgimento Socialista Corato sollecita interventi urgenti all'amministrazione comunale «È necessario programmare e attuare soluzioni concrete, evitando interventi improvvisati e tardivi»
Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza» Politica Giovani Democratici Corato: «Il nostro impegno sarà nel solco della rappresentanza» Il gruppo commenta il risultato ottenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio
Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni» Politica Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni» Nota del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Bari-BAT
Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
28 luglio 2026 Commissioni consiliari, Scaringella (Udc): «Le logiche di spartizione hanno prevalso sul merito»
Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
28 luglio 2026 Presidenze di commissione tutte in mano alla maggioranza. L’opposizione non ci sta
Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
28 luglio 2026 Convocato il Consiglio comunale a Corato: tutti i punti all'ordine del giorno
A Corato un confronto pubblico sulla transizione energetica, le Comunità Energetiche e la sfida dell'informazione
28 luglio 2026 A Corato un confronto pubblico sulla transizione energetica, le Comunità Energetiche e la sfida dell'informazione
L’assessore Sciscioli risponde ai tifosi: «C'è una buona probabilità che il Corato Calcio si iscriva al campionato»
28 luglio 2026 L’assessore Sciscioli risponde ai tifosi: «C'è una buona probabilità che il Corato Calcio si iscriva al campionato»
Domani torna "100x100 Maturi ": a Molfetta le giovani eccellenze con Adrian Fartade
27 luglio 2026 Domani torna "100x100 Maturi": a Molfetta le giovani eccellenze con Adrian Fartade
Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza
27 luglio 2026 Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza
"Il Pendio ", aperta la manifestazione di interesse per partecipare all'estemporanea di pittura
27 luglio 2026 "Il Pendio", aperta la manifestazione di interesse per partecipare all'estemporanea di pittura
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.