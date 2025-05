Il coratino Davide Piancone viceprefetto aggiunto a Chieti un nuovo incarico di prestigio

La Prefettura di Chieti ha accolto due nuovi Viceprefetti Aggiunti, in una cerimonia di giuramento tenutasi lo scorso 20 maggio alla presenza del Prefetto Gaetano Cupello.Tra i nuovi ingressi spicca il nome di Davide Piancone, originario di Corato, che assumerà un ruolo chiave nella gestione degli affari legali e del contenzioso.Il dott. Piancone, 39 anni, guiderà l'Area III, occupandosi del sistema sanzionatorio amministrativo, degli affari legali, del contenzioso e della rappresentanza in giudizio.Un incarico di grande responsabilità che lo vedrà al centro di questioni delicate e ad alto contenuto giuridico, contribuendo in modo significativo al corretto funzionamento della pubblica amministrazione e al rispetto del principio di legalità.Insieme a lui ha prestato giuramento Nicola Ciarcia, assegnato all'Area IV, competente in materia di tutela dei diritti civili, cittadinanza e immigrazione.Durante la cerimonia, i due dirigenti hanno pronunciato la formula di rito, impegnandosi solennemente a essere fedeli alla Repubblica, a osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e ad adempiere con disciplina e onore ai doveri d'ufficio, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione e per il bene pubblico.Il Prefetto Cupello ha rivolto le sue congratulazioni ai neo Viceprefetti, sottolineando l'importanza di un'etica solida nell'esercizio delle funzioni pubbliche."L'etica – ha affermato il Prefetto – non è soltanto un principio astratto, ma uno strumento concreto per agire con responsabilità e giustizia", un monito che dovrà guidare ogni loro decisione quotidiana.Per Davide Piancone, questo rappresenta un importante traguardo professionale, un riconoscimento delle sue competenze e del suo percorso in un ambito strategico per l'amministrazione statale.