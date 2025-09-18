Sicurezza urbana a Corato scatta il provvedimento prefettizio

Nel cuore della città di Corato, il Prefetto della Provincia di Bari ha emesso un provvedimento contingibile e urgente, valido dal 22 settembre 2025 per 45 giorni, volto a contrastare il crescente disagio urbano e la microcriminalità che affliggono il centro storico. L'ordinanza nasce da una serie di segnalazioni e analisi condotte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha evidenziato una recrudescenza di episodi di malamovida, atti vandalici, spaccio di stupefacenti e comportamenti molesti, spesso messi in atto da minorenni.Le aree interessate dal provvedimento comprendono il cosiddetto "quadrilatero" cittadino: Corso Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi e Largo Plebiscito, con particolare attenzione a Via Duomo e Via Roma. In queste zone, nelle fasce orarie tra le 19:00 e l'01:00, sarà vietato stazionare indebitamente per i soggetti già segnalati per reati specifici, con l'obbligo di allontanamento per un massimo di 48 ore.L'obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza pubblica, migliorare la percezione dei cittadini e restituire piena fruibilità agli spazi urbani. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, in coordinamento con il Comune di Corato, saranno incaricate dell'esecuzione del provvedimento.