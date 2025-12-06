Liceo artistico
Liceo artistico
Scuola e Lavoro

Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi

Un nuovo percorso formativo per gli studenti dell’indirizzo Figurativo, che ora studiano la figura umana dal vero

Corato - sabato 6 dicembre 2025 7.47
Il Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato ha inaugurato un'importante tappa nel percorso di crescita dei suoi studenti: da poche lezioni, l'indirizzo Figurativo può contare sulla presenza di modelli viventi, uomini e donne che posano dal vero per lo studio della figura umana.

Questa scelta didattica segna un passaggio fondamentale nella formazione artistica: osservare direttamente il corpo, con le sue proporzioni, i suoi volumi e le sue espressioni, permette agli allievi di affinare lo sguardo, sviluppare sensibilità estetica e acquisire competenze tecniche che nessuna fotografia o riproduzione può restituire.

La pratica del disegno dal vero, infatti, non è solo esercizio di abilità, ma anche occasione di confronto con la realtà, di interpretazione e di ricerca personale.
Gli studenti imparano a cogliere la complessità della figura umana, a tradurla in segno e colore, e a trasformarla in linguaggio artistico.

Con l'introduzione dei modelli viventi,come afferma il dirigente scolastico Prof.Savino Gallo,il liceo artistico Federico II Stupor Mundi conferma la sua vocazione a un'educazione artistica completa e rigorosa, capace di coniugare tradizione e innovazione, tecnica e creatività.
  • Liceo Artistico
"Cultural ", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
6 dicembre 2025 "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie
5 dicembre 2025 Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie
Altri contenuti a tema
La luce dell’inclusione illumina la scuola Vita di Città La luce dell’inclusione illumina la scuola Una sfera luminosa e i “ritratti d’autore” per celebrare la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità al liceo artistico Federico II Stupor Mundi 
Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Vita di Città Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Gli studenti delle classi terze dello Stupor Mundi e del Tandoi hanno accolto la testimonianza di una vittima e approfondito il percorso del "Codice Rosso" e il supporto territoriale
"Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Attualità "Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Studenti e docenti da cinque nazioni europee per un Erasmus+ KA220 che combina scienza, didattica e creatività con workshop di cianotipia e antotipia
Archeologia in gioco: successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia Cultura Archeologia in gioco: successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia Caccia al tesoro, creatività e ceramiche d'arte: la sinergia tra il Museo e il liceo artistico di Corato coinvolge famiglie e bambini alla scoperta dei reperti antichi
Corato in marcia per la Pace  Attualità Corato in marcia per la Pace  Il Liceo Artistico "Stupor Mundi" capofila nell'educazione alla cultura del dialogo e della giustizia
Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Settimana di immersione su democrazia, attivismo e diritti civili a Budapest con focus su questioni sociali e rifugiati
L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 Creatività, dialogo e consapevolezza: studenti e docenti in scena con “La tavola dell’arte in FormAzione”
Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Coordinati dal prof. Colangelo, gli studenti hanno partecipato all’incontro “Difetti visivi e grandi artisti”
“Ci mancava un altro pugliese a Milano”, tocco ironico per la nuova campagna di Granoro
5 dicembre 2025 “Ci mancava un altro pugliese a Milano”, tocco ironico per la nuova campagna di Granoro
L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino
5 dicembre 2025 L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino
A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt
5 dicembre 2025 A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt
Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo, apprezzato docente di Italiano e Filosofia
4 dicembre 2025 Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo, apprezzato docente di Italiano e Filosofia
Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città "
4 dicembre 2025 Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città"
Pioggia e traffico in tilt a Corato
4 dicembre 2025 Pioggia e traffico in tilt a Corato
Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi
4 dicembre 2025 Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi
A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini "
4 dicembre 2025 A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.