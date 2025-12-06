Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi

Il Liceo Artistico Stupor Mundi di Corato ha inaugurato un'importante tappa nel percorso di crescita dei suoi studenti: da poche lezioni, l'indirizzo Figurativo può contare sulla presenza di modelli viventi, uomini e donne che posano dal vero per lo studio della figura umana.Questa scelta didattica segna un passaggio fondamentale nella formazione artistica: osservare direttamente il corpo, con le sue proporzioni, i suoi volumi e le sue espressioni, permette agli allievi di affinare lo sguardo, sviluppare sensibilità estetica e acquisire competenze tecniche che nessuna fotografia o riproduzione può restituire.La pratica del disegno dal vero, infatti, non è solo esercizio di abilità, ma anche occasione di confronto con la realtà, di interpretazione e di ricerca personale.Gli studenti imparano a cogliere la complessità della figura umana, a tradurla in segno e colore, e a trasformarla in linguaggio artistico.Con l'introduzione dei modelli viventi,come afferma il dirigente scolastico Prof.Savino Gallo,il liceo artistico Federico II Stupor Mundi conferma la sua vocazione a un'educazione artistica completa e rigorosa, capace di coniugare tradizione e innovazione, tecnica e creatività.