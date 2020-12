Il Covid incide sulla qualità della vita nell'Area Metropolitana di Bari

La crisi Covid-19 ha inciso sulla vita pubblica, economica e sociale italiana e mondiale in questo 2020, "annus horribilis" che volge al termine. A quantificare l'emergenza è la classifica sulla "Qualità della vita" stilata da Il Sole 24 ore , in cui il principale quotidiano economico italiano, oltre ai parametri "ordinari", analizza provincia per provincia l'incidenza del Covid nel Paese, in considerazione di diversi parametri. E la, in questo scenario, non appare fra quelle che se la sono cavata meglio.Il dato principale, quello relativo alogni 10mila abitanti (considerato il periodo gennaio-giugno 2020 rispetto alla media gennaio-giugno 2019-2015), pone la nostra ex provincia al 55° posto, con un +0,72%.(variazione gennaio-giugno 2020 rispetto a gennaio-giugno 2019): la nostra Area Metropolitana è 79ª, con un -4,73%. Crolla anche il dato delle iscrizioni anagrafiche (variazione gennaio-giugno 2020 rispetto a gennaio-giugno 2019), che vede la provincia di Bari 87ª con -30,7%.(variazione novembre 2020 rispetto a marzo 2019): Bari è 57ª con -0,03%., per quanto riguarda le nuove imprese iscritte all'apposito albo (variazione gennaio-settembre 2020 rispetto a gennaio-settembre 2019) la provincia di Bari è al 70° posto, con un -20,87%. Nella ex provincia di Bari le imprese che fanno e-commerce (variazione settembre-gennaio 2020) sono il 9,7%, che valgono l'87ª posizione. Bari è 29ª nella classifica "al rovescio" del Pil pro capite (stima 2020 rispetto al 2019), con un preoccupante -6,96%.Sale, invece, la percentuale di(variazione agosto 2020 rispetto a dicembre 2019): la Terra di Bari è 17ª con un +27,75%. Meglio, invece, se si considera la cassa integrazione ordinaria (variazione gennaio-settembre 2020): l'Area del capoluogo è 79ª con un +21,52% (prima è Trapani, con un +989,14%). Conforta anche il dato sulle start up innovative (variazione ottobre 2020 rispetto a gennaio 2020): l'ex provincia di Bari è 22ª con un +20,3%.(variazione gennaio 2020-settembre 2020): quella che era la provincia di Bari è 90ª con un +2,58. Quanto ai bar, la nostra Città Metropolitana è 42ª con un -0,12%. Per quanto riguarda il settore delle palestre, Bari e sua Area Metropolitana sono al 55° posto con un +1,1%. Secondo il parametro delle librerie (variazione settembre 2020 rispetto a gennaio 2020), il capoluogo regionale e la sua ex provincia si posizionano al 75° posto con -1,06%.: Bari e la sua Città Metropolitana sono none per quanto riguarda l'assorbimento del settore (stima 2020 rispetto al 2019) con un -14,7%. Bari è 21ª per il prezzo delle case (variazione ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019), con un -2,27%.L'emergenza Covid, però, conferma ladegli enti locali di Bari ed ex provincia: nella variazione gennaio-giugno 2020 rispetto a gennaio-giugno 2019, la Città Metropolitana di Bari 22ª con un +4,55%.