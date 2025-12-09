Prof Sabino Gallo
Il “Federico II, Stupor Mundi” di Corato il miglior liceo artistico di Puglia nella prosecuzione degli studi

Il Liceo Artistico coratino ha ottenuto 52.39 crediti, il punteggio più alto fra tutti i licei artistici della Puglia

Corato - lunedì 8 dicembre 2025 21.08
Anche quest'anno sono stati resi noti i risultati che il sito www.eduscopio.it , progetto finanziato dalla Fondazione Giovanni Agnelli, ha pubblicato sui risultati successivi al conseguimento del diploma di maturità nel percorso universitario.
A coloro che visiteranno il sito di Eduscopio si ricorda che sono valutati i dati sui percorsi universitari, mentre non sono considerati i percorsi di studi nelle Accademie di belle arti, cui si iscrivono circa un quarto degli studenti dei licei artistici.
L'indice considerato sono i "Crediti ottenuti", che tiene conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti in percentuale sui crediti del primo ano di corso. Il Liceo Artistico "Federico II, Stupor Mundi" ha ottenuto 52.39 crediti, il punteggio più alto fra tutti i licei artistici della Puglia.
E' una conferma della qualità e dell'impegno del percorso di studi del Liceo Artistico di Corato.
