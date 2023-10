Il Liceo “Alfredo Oriani” compie Cento anni. Buon compleanno!

A inizio anni Venti Corato era un centro agricolo con un'economia arretrata in uncontesto socio-culturale decisamente povero. I figli dei ceti sociali più bassi si avviavanoall'apprendistato nelle botteghe artigiane o al lavoro nei campi come braccianti, oppurecon le proprie famiglie erano costretti ad emigrare.In particolare la città stava attraversando un periodo di profonda prostrazione: nelcentro storico, a causa del dissesto idrogeologico, erano crollate decine di edificimettendo sul lastrico numerose famiglie e la comunità era uscita da una fase politica allimite della guerra civile. In pochi, quindi, avrebbero considerato prioritaria l'istituzionedi una nuova scuola all'epoca considerata elitaria.Eppure il prof. Sergio Lagrasta ebbe l'intuizione giusta; il suo merito fu di guardarelontano. Come riporta l'illustre prof. Felice Tarantini in un suo opuscoletto, nello spiritodella Riforma Gentile, l'intento era quello di "dotare la comunità coratina di una scuolasuperiore ad indirizzo classico fondamentale per la costruzione di una nuova identitàsociale e culturale e per la formazione di giovani da avviare alle professioni di avvocato,medico, docente, farmacista, magistrato, nonché di giovani destinati alle accademiemilitari". Per arrivare a questo obiettivo il Liceo doveva "formalmente garantire l'accessoagli studi anche ai giovani di diversa estrazione sociale, se motivati dal desiderio delproprio riscatto culturale".Da quanto appena detto si comprende perché il 1° ottobre 1923 soltanto 25 alunni siiscrissero al 1° Ginnasio, ospitati al piano superiore dell'Edificio scolastico "Fornelli".I docenti erano due: il prof. Sergio Lagrasta, appunto, per le Lettere classiche e il prof.Vito Mastromauro per Matematica.Nel 1927-28 il Liceo, in quel momento intitolato al podestà Vincenzo Ripoli (dal 24febbraio 1923 al 5 novembre 1928), completò l'intero corso ed assunse lo statuto diLiceo comunale. Nell'anno scolastico 1928-29 i primi cinque alunni del Liceoconseguirono la maturità classica e, con delibera unanime del Collegio Docenti, nel 1930la scuola venne intitolata al poeta faentino Alfredo Oriani, uno degli autori di riferimentodel fascismo.Con il D.M. del 21 maggio 1926 il Ginnasio da comunale divenne pareggiato, mentre ilLiceo lo diventerà con il D.M. dell'agosto 1931. Solo il 17 agosto 1941 il Ministerodell'Educazione Nazionale, riconosciuti i meriti acquisiti, concesse la statalizzazione alGinnasio e al Liceo. La scuola fu dotata di "un gabinetto di Fisica e uno di ScienzeNaturali", ma anche "di una macchina per le proiezioni cinematografiche e di un'altraper le diapositive" (La Disfida, Anno XXVI, n. 3). Possedeva poi una biblioteca conoltre 6.000 volumi, che, con il trasferimento della scuola presso l'ex monastero delDivino Amore, venne ubicata nelle due aule prospicenti su via Andria. Infine disponevadi una cassa scolastica eretta in ente morale (Regio Decreto n. 2130 del 20 maggio 1935)che dispensava ben cinque borse.Il Liceo ginnasio statale "A. Oriani" formerà gran parte della classe dirigente -intellettuali, professionisti e imprenditori di altissimo livello - che trasformerà unacomunità contadina in un centro economico-produttivo di primo prim'ordine in tutta laprovincia di Bari. Nel decennio '60-'70, mentre il Liceo conservava inalterata la sua tradizionale identità, anche nel contesto favorevole del boom economico, Corato, infatti,conobbe un sorprendente sviluppo produttivo caratterizzato dalla nascita di industrie dimedia dimensione. Naturalmente si trattò di uno sviluppo economico sostenuto anchedal notevole afflusso delle rimesse degli emigrati in Germania, Francia (Grenoblesoprattutto), USA e Venezuela.Numerose sono le iniziative previste per il centenario a partire dal 2 ottobre, alle ore18,00, nell'atrio della sede centrale del Liceo con un concerto di musica, canto e danza,offerto dagli alunni ed ex alunni. Tra le proposte culturali va sicuramente menzionatal'imminente pubblicazione di un volume per l'importante ricorrenza, edito dalla SECOP,"Cent'anni del Liceo Alfredo Oriani: testimonianze, studi e foto storiche" in tiraturalimitata (le copie sono già prenotabili dall'editore o presso la scuola). E ancora sonoprevisti concerti e convegni di cui di volta in volta verrà data adeguata notizia.Intanto, buon compleanno Liceo "Oriani"!