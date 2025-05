Il Liceo artistico "Federico II" di Corato trionfa all'Art Prize "Domenico de Ruggeri"

Secondo e terzo posto per le opere "La forma della sostanza" e "Memoriae" nella sezione "Foto e New Media", in mostra in Puglia e Basilicata

Il liceo artistico "Federico II, Stupor Mundi " dì Corato ha partecipato al concorso regionale dei licei artistici di Puglia ", Art Prize Domenico de Ruggeri, che aveva come tema substantia", posizionandosi al 2 e 3 posto della sezione " foto e new media".Hanno partecipato al concorso gli studenti delle classi 3G e 5A degli indirizzi Design Ceramica e Audiovisivo-Multimediale . Rispettivamente la 3 G con l'opera "La forma della sostanza" e la 5A con l'opera"Memoriae".La prima opera consiste in un pannello decorativo composto da piastrelline in ceramica e rappresentante un qr code. Scansionando il QR code si entra in una quarta dimensione, dove è rappresentata, attraverso un video, una coreografia che mette in scena la realizzazione di un vaso.Il video è visionabile su youtube.La seconda opera è una serie di foto in bianco e nero dallo stile espressionista ispirato alle immagini dei film del cinema espressionista tedesco degli inizi del secolo scorso.Una delegazione formata dalle docenti di indirizzo: professoresse Donatella dí Bisceglie e Enza Molinari e alcuni alunni delle sezioni si sono recati ieri a Massafra per la cerimonia di premiazione e inaugurazione della mostra.Grande entusiasmo del Dirigente Scolastico il quale promuove queste attività di promozione dell'arte sul territorio sia regionale che nazionale.Gli elaborati vincitori del concorso verranno esposti prossimamente anche a Bari e Matera, in quanto partecipano di diritto ad una mostra itinerante sul territorio di Puglia e Basilicata.